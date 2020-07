Từ việc hối lộ CSGT bất thành, hé lộ băng nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm

Chở ma túy bằng xe tải qua vòng xoay An Sương, nhóm người Đài Loan tính hối lộ công an để thoát thân nhưng thất bại.





Ngày 2-7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Chen Tsen Wei (SN 1986, quốc tịch Đài Loanb - Trung Quốc) mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".



Liên quan đến vụ án, các bị can khác tên Yen Yung Chu và Yu Chi Fu (cùng quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) đang bỏ trốn.





Chen Tsen Wei lãnh án tử hình



Theo cáo trạng, từ cuối năm 2018, Chen Tsen Wei cùng đồng phạm nhiều lần nhập cảnh Việt Nam với mục đích vận chuyển ma túy.



Nhóm tội phạm người Đài Loan thuê nhà kho tại tỉnh Bình Dương và TP HCM, giả kinh doanh keo dán điện tử hòng làm "vỏ bọc" cất giấu ma túy. Chen Tsen Wei và đồng bọn Yen Yung Chu thuê ôtô 7 chỗ, chở khoảng 1,5 tấn ma túy đá từ kho tại TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đi cất giấu tại một nhà kho khác.



Mới đầu, bọn chúng định dùng bột thạch cao ngụy trang nhưng không thành công. Sau đó, nhóm tội phạm đổi sang cách đóng gói ma túy, cất giấu vào trong thùng gỗ. Các đối tượng âm mưu "xuất khẩu" lô hàng trên sang Đài Loan tiêu thụ. Khi hàng cập cảng TP Cao Hùng (Đài Loan), cảnh sát nước này phát hiện trong thùng gỗ có ma túy. Nhiều người liên quan bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ đã khai nhận số ma túy trên do Chen Tsen Wei cùng đồng bọn vận chuyển về nước.



Đến tháng 2-2019, Chen Tsen Wei nhập cảnh vào Việt Nam để vận chuyển ma túy cùng Yen Yung Chu. Cả hai lái xe tải chở hàng trăm kg ma túy, đóng gói kĩ lưỡng trong các thùng giấy từ tỉnh Bình Dương đến TP HCM. Đối tượng tên Yu Chi Fu nhận rồi chuyển hàng về huyện Hóc Môn (TP HCM). Tại đây, chúng tiếp tục đóng gói ma túy vào bao bì, nhìn bên ngoài giống gói trà. Số hàng này được trà trộn trong các bao tải chứa hạt nhựa đóng trong 4 container xuất khẩu đi Đài Loan.



Sau hai lần đưa trót lọt ma túy từ Việt Nam về Đài Loan, Chen Tsen Wei tiếp tục cùng Yen Yung Chu lái xe tải đến kho cất giấu ma túy ở tỉnh Bình Dương để chuyển hàng về huyện Hóc Môn.



Tuy nhiên, bọn chúng bị công an kiểm tra phương tiện, giấy tờ khi đi qua khu vực vòng xoay An Sương. Đối phó công an, Chen Tsen Wei nói không mở được thùng, đồng thời đưa tiền hối lộ nhưng không thành công. Vì vậy, hai đối tượng hùa nhau bỏ chạy. Chen Tsen Wei bị bắt giữ, còn Yen Yung Chu chạy thoát, hiện chưa bắt được. Công an thu giữ 895 bánh heroin (khoảng 317 kg) trong xe tải.

