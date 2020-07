Truy tìm kẻ vào nhà trộm giỏ tiền 800 triệu đồng trong 5 giây

Phát hiện chủ nhà vừa ra ngoài không đóng cửa, nam thanh niên lẻn vào trộm giỏ tiền trị giá 800 triệu đồng trong vòng 5 giây rồi bỏ trốn.





Ngày 24-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định truy tìm Lê Trần Thái Hiển (SN 1992, ngụ quận 6, TP HCM) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Theo xác minh ban đầu, bà Phan Thị Đành (SN 1947, ngụ quận Bình Tân) là chủ hụi và thường để một lượng lớn tiền mặt ở nhà. Số tiền này bà để cùng nữ trang, vàng bạc, kim cương trong két sắt ở phòng ngủ.



Ngày 1-10-2019, bà Đành đặt hai chiếc túi trong phòng khách rồi ra tiệm thuốc đối diện trước cửa nhà mua thuốc. Do tiệm thuốc gần sát bên nên bà Đành không khóa mà chỉ khép hờ cửa.





Công an ra quyết định truy tìm đối tượng





Khi vào tiệm thuốc được vài phút, bà Đành nhìn sang thấy một nam thanh niên cầm theo chiếc túi xách chạy từ nhà ra nên vội đuổi theo và tri hô. Tuy nhiên, đối tượng này đã nhanh chân leo lên chiếc xe máy của đồng phạm chạy mất dạng.



Chạy về kiểm tra, bà Đành phát hiện một chiếc túi xách khác chứa 270 triệu đồng kẻ gian làm rơi trước cửa nhà. Chiếc túi còn lại chứa nhiều nữ trang bằng vàng, kim cương và ngoại tệ với tổng trị giá gần 800 triệu đồng đã bị trộm mất nên bà lên công an trình báo. Camera ghi lại toàn bộ hành vi của kẻ gian diễn ra trong vòng 5 giây.





Camera ghi lại cảnh nam thanh niên chạy vào lấy túi tiền



Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định Lê Trần Thái Hiển là nghi can thực hiện vụ trộm này, tuy nhiên, đối tượng này đã không còn ở nơi cư trú và bỏ đi đâu không rõ.



Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị Lê Trần Thái Hiển nhanh chóng đến trình diện để phục vụ công tác điều tra. Hoặc ai biết đối tượng Hiển ở đâu, báo về Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, số 459 đường Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, ĐT: 069.318.7412 gặp đồng chí Nguyễn Văn Tùng để được giải quyết.

