Trục xuất một bị cáo người nước ngoài cố ý gây thương tích

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân Hà Nội quyết định hình phạt trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam với bị cáo Luis Angel Coello Ramirez, quốc tịch Cuba, về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội. (Nguồn: hanoi.gov.vn)



Ngày 20/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Luis Angel Coello Ramirez, sinh năm 1987, quốc tịch Cuba, về tội “Cố ý gây thương tích.”



Bị hại trong vụ án là anh Zane Gary Muller, sinh năm 1989, quốc tịch Nam Phi.



Theo cáo trạng, rạng sáng 25/9/2019, anh Zane cùng nhóm bạn quốc tịch Nam Phi, Mỹ và 2 người bạn Việt Nam mới quen (trong đó có chị Trang - chưa rõ lai lịch) ngồi nghe nhạc, uống rượu tại một quán trên đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.



Sau đó, chị Trang xin phép cả nhóm để ra về. Khi ra ngoài, chị Trang gặp một nhóm khách ngoại quốc khác, trong đó có Luis Angel Coello Ramirez đang đứng ngoài cửa. Do vướng nên chị Trang không đi qua được.



Ngồi bên trong nhìn ra, anh Zane thấy Luis và một người khác đứng chắn đường. Cho rằng đối phương có lời nói trêu ghẹo chị Trang nên anh Zane đứng dậy đi ra, yêu cầu Luis và bạn đi ra nơi khác. Do hai bên không hiểu nhau nên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Được mọi người can ngăn nên anh Zane đi vào trong quán.



Lúc này, Luis lao theo, dùng tay đấm vào đầu anh Zane rồi ôm, vật đối phương. Anh Zane đã quật Luis ngã xuống sàn và cắn vào má phải đối phương. Thấy vậy, Luis dùng tay chọc vào miệng anh Zane, đẩy ra. Bạn của 2 bên can ngăn và sự việc dừng lại ở đó. Anh Zane ra chỗ lấy xe để đi về.



Đi được một đoạn, anh bị Luis cầm dao đuổi theo nên bỏ chạy, được một đoạn thì ngã xuống đường và bị Luis lao tới, dùng dao chém nhiều nhát vào người. Vì giơ tay lên ôm đỉnh đầu nên anh Zane bị Luis chém đứt lìa ngón tay và gây nhiều vết thương ở vùng đỉnh đầu và cổ.



Đúng lúc này, nhóm bạn của anh Zane đuổi kịp và can ngăn nên Luis dừng tay. Ngày 26/9/2019, sau khi được điều trị vết thương, anh Zane đến cơ quan công an trình báo.



Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân bị đứt lìa đốt 2-3 ngón út tay trái, có nhiều vết thương vùng đầu và cổ, tỷ lệ thương tật 16%.



Về trách nhiệm dân sự, trong giai đoạn điều tra, bị cáo Luis Angel Coello Ramirez đã bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần cho anh Zane Gary Muller 150 triệu đồng.



Nạn nhân nhận tiền và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã quyết định hình phạt trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với bị cáo Luis Angel Coello Ramirez.

Theo Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)