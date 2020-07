Triệt phá nhóm lừa trúng thưởng qua mạng viễn thông tại Nha Trang

Thông báo cho các chủ thuê bao điện thoại rằng họ được trúng thưởng rồi yêu cầu đóng 10% giá trị giải thưởng, nhóm của Lê Duy Hải đã lừa đảo nhiều nạn nhân trong suốt 2 năm nay.



Lừa trúng thưởng qua điện thoại



.

Công an tỉnh Khánh Hòa khám xét khẩn cấp nơi đặt doanh nghiệp để hoạt động lừa đảo của Lê Duy Hải - Video: NHẤT PHONG



Chiều 15-7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý Lê Duy Hải (27 tuổi, ở phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) và đồng phạm theo quy định pháp luật.



Trước đó, chiều 13-7, cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp 3 địa điểm ở huyện Cam Lâm và TP Nha Trang, là nơi ở và nơi làm việc của Hải.



Qua khám xét, công an đã thu giữ hơn 400 điện thoại iPhone, 16 iPad, 59 máy tính để bàn cùng rất nhiều thiết bị điện tử chuyên dụng khác.



Qua điều tra xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, Hải cùng vợ đăng ký mở Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Lê Hải VN để tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo.





Lê Duy Hải nghe công an công bố lệnh khám xét khẩn cấp - Ảnh: NHẤT PHONG



Hải sử dụng thuật toán trong một ứng dụng phần mềm để thu thập hàng triệu số điện thoại ngẫu nhiên. Tiếp đó, chỉ đạo các nữ nhân viên dùng SIM một nhà mạng viễn thông gọi điện cho các số điện thoại này.



Kết nối được với số nào, các nữ nhân viên sẽ giả là giao dịch viên thông báo cho chủ thuê bao là họ đã trúng thưởng, với giải thưởng là một chiếc điện thoại iPhone X hoặc iPhone Promax và một phiếu mua hàng tại siêu thị.



Các nữ nhân viên của Hải yêu cầu người trúng thưởng phải đóng 10% giá trị giải thưởng (2,9 - 3,9 triệu đồng). Khi khách đồng ý, nhân viên nhập thông tin trên máy tính, báo lại Hải.



Hải sẽ trực tiếp chuyển hàng, thu 10% của khách thông qua dịch vụ của một doanh nghiệp bưu chính bằng hình thức EMS COD thông qua dịch vụ 0 đồng.



Các nữ nhân viên làm việc cho Lê Duy Hải - Ảnh: NHẤT PHONG



"Phần thưởng" được niêm phong có chữ ký của Hải, nhân viên bưu điện không được kiểm tra, mà chỉ chuyển hàng rồi nhận tiền 10% của khách hàng giúp Hải.



Người nhận sau khi thanh toán đủ 10% giá trị giải thưởng cho nhân viên giao hàng mới được bóc niêm phong kiểm tra phần quà. Tuy nhiên, các phần quà đều không đúng với nhãn hiệu cũng như giá trị mà nhân viên của Hải đã thông báo và giao dịch với khách.



Tang vật ở doanh nghiệp của Lê Duy Hải - Ảnh: NHẤT PHONG



Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.



Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo những ai từng bị các đối tượng lừa đảo theo hình thức này khẩn trương liên hệ với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa (số 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) để phối hợp điều tra.

Theo NHẤT PHONG - DUY THANH (TTO)