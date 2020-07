Triệt phá hai sới bạc quy mô lớn tại vùng ven TP Hồ Chí Minh

Lực lượng công an đã triệt phá sới bạc quy mô lớn, bắt giữ tại chỗ 25 đối tượng và thu giữ tang vật gồm gần 1 tỷ đồng tiền mặt, một thanh kiếm cùng nhiều đồ vật khác.





Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) thông báo vừa triệt phá hai sới bạc liền kề đang hoạt động dưới hình thức đá gà và tài xỉu qua mạng tại xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn). Công an thu giữ gần 1 tỷ đồng tiền mặt, tạm giữ hàng chục đối tượng liên quan.



Qua công tác nắm địa bàn và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) triển khai lực lượng, bất ngờ ập vào hai sới bạc tại đường Dương Công Khi (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Lực lượng công an bắt giữ tại chỗ 25 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ tang vật gồm gần 1 tỷ đồng tiền mặt, một thanh kiếm và nhiều đồ vật khác.



Công an đã xác định đối tượng cầm đầu hai sới bạc trên là Trần Văn Thảo (40 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn). Thảo khai nhận tổ chức cá độ bằng hình thức đá gà, tài xỉu qua mạng từ tháng 2/2020. Thời gian hoạt động của hai sới bạc là từ 12 giờ đến khoảng 19-20 giờ hàng ngày với khoảng trên dưới 20 đối tượng tham gia.



Trung bình mỗi ngày Thảo thu lợi bất chính ở hai sới bạc từ 50-100 triệu đồng. Hiện Cơ quan điều tra đã tạm giữ 18 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)