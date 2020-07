"Tiểu tam" đầu độc chị họ lĩnh án, anh rể khai điều gây sốc về cuộc tình sai trái

“Tiểu tam” đầu độc chị họ bằng trà sữa lĩnh án, anh rể khai về cuộc tình sai trái; Diễn viên, “chân dài” bán dâm giá 30.000 USD và lời thú nhận của tú ông Lục Triều Vỹ;… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Đà Nẵng: Bắt "tú bà" cầm đầu nhóm Facebook "Tập đoàn phò" môi giới mại dâm

Hotgirl được ông trùm ra sức bảo vệ

Tuyên tử hình bị cáo bỏ xyanua vào trà sữa gây chết người





“Tiểu tam” đầu độc chị họ bằng trà sữa lĩnh án, anh rể khai về cuộc tình sai trái



Liên quan tới vụ án dùng trà sữa pha chất độc xyanua đầu độc chị họ nhưng khiến người khác tử vong, ngày 17/7, TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, ở xã Quý Vũ, Kiến Xương, Thái Bình) về tội “Giết người”.





Bị cáo Lại Thị Kiều Trang





Hồ sơ vụ án thể hiện, Trang có chị họ là Đ.T.H.Y công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. Tuy nhiên, Trang lại có mối quan hệ tình cảm yêu đương với anh P.X.Q (chồng chị Đ.T.H.Y).



Đầu tháng 11/2019, Trang đã tìm mua Xyanua trên mạng Internet để tự tử nhưng do ghen với chị Đ.T.H.Y nên nảy sinh ý định giết chị Y. Ngày 2/12/2019, Trang mua trà sữa về nhà và bơm Xyanua vào rồi mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. để cảm ơn.



Do chị Y. không có mặt ở bệnh viện, Trang đã gửi túi đựng trà sữa cho một điều dưỡng viên khác và nhờ chuyển cho chị Y. Khoảng 10h ngày 3/12/2019, nạn nhân là chị N.T.H (điều dưỡng bệnh viện Phổi Thái Bình) đã uống cốc trà sữa này dẫn đến tử vong.



Khai tại tòa, anh P.X.Q (chồng chị Y.) thừa nhận mối quan hệ tình cảm với bị cáo Trang. Đến đầu tháng 10/2019, nhận thấy mối quan hệ sai trái nên anh đã chủ động nhắn tin chấm dứt tình cảm với em vợ.



Tại toà, anh Q. cũng khai nhận đã đi nhà nghỉ 5 lần với Lại Thị Kiều Trang ở tỉnh Thái Bình và Nam Định. Anh Q. cho biết, anh được vợ kể cho nghe việc chị H. uống trà sữa tử vong.



Với tội ác gây ra, ngoài bản án tử hình, Trang còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 269 triệu đồng.



Diễn viên, “chân dài” bán dâm giá 30.000 USD và lời thú nhận của "tú ông" Lục Triều Vỹ



Chiều 12/7, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Công an TP.HCM và Công an quận 1 bất ngờ ập vào khách sạn 4 sao trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), bắt quả tang 3 chân dài đang bán dâm cho 3 đại gia giá từ 20.000-30.000 USD.



Từ lời khai của các cô gái trên, công an bắt khẩn cấp Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) - "tú ông" chuyên cung cấp gái mại dâm hạng sang, trong đó có người mẫu và diễn viên cho các đại gia tại 1 căn hộ ở quận 7.



Vỹ khai đường dây mại dâm do Vỹ điều hành có nhiều chân dài, người mẫu và diễn viên. Thời điểm bị bắt quả tang, Vỹ cho biết trong số người đẹp bị bắt quả tang về hành vi bán dâm có 1 người đẹp đạt danh hiệu hoa hậu tại nước ngoài.



Thân phận "tú ông" của Lục Triều Vỹ lộ sáng sau khi đường dây bán dâm nghìn đô bị công an triệt phá.



Tuy nhiên, khi công an kiểm tra nơi ở của Vỹ thì phát hiện nhiều CMND được làm giả mang tên nhiều người mẫu, diễn viên nổi tiếng.



Vỹ cho hay, vì nhu cầu của những đại gia lắm tiền thích mua dâm người mẫu, diễn viên nên đã làm giả CMND và tìm chân dài có hình dáng giống để lừa gạt.



Những lần môi giới bán dâm hàng chục ngàn USD nhưng các chân dài chỉ nhận được số tiền vỏn vẹn từ 10 - 20%. Số tiền còn lại thuộc về Vỹ.



Trùm cá độ Đà thành sa lưới vì cách chơi "tiêu tiền cả quyển"



Ngày 15/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho hay, đã phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền cá cược lên đến trên 32 triệu USD, khoảng 650 tỉ đồng.



Trước đó, vào ngày 13/7, sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, Công an TP Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của 13 đối tượng liên quan cùng trú tại TP Đà Nẵng. Trong đó, theo cơ quan công an, đối tượng chủ mưu, điều hành đường dây này là Trần Viết Nghĩa (SN 1986, trú quận Hải Châu).



Trần Viết Nghĩa (áo đen)



Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền 32 triệu USD, quy ước là khoảng 650 tỉ đồng cùng hơn 2 tỉ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này.



Một trinh sát cho biết, Nghĩa không có công ăn việc làm nhưng giàu lên nhanh chóng. Hằng ngày, Nghĩa chi tiêu rất thoáng, thường lui tới những địa điểm dành cho giới nhà giàu như vũ trường, quán bar.



Gã sẵn sàng bỏ tiền ra "bao" hàng chục người đi chơi. Đi chơi, gã cầm cọc tiền 500 nghìn đồng, thấy ai vừa mắt là rút ra “bo” không chút nghĩ ngợi.



Từ những hành vi trên và qua xác minh, lực lượng chức năng nghi ngờ Nghĩa cầm đầu đường dây tổ chức cờ bạc qua mạng internet rất lớn nên đã báo cáo Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng xác lập chuyên án đấu tranh.



Thấy vợ hờ khỏa thân trên giường với người khác, rút dao đâm 2 người thương vong



Sáng 17/7, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã tạm giữ Lồi Văn Hiến (38 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.



Hiến tại cơ quan công an



Theo thông tin ban đầu, Hiến và bà N.T.H (41 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) sống với nhau như vợ chồng từ 2015, nhưng không đăng ký kết hôn. Thời gian gần đây 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Hiến ra ngoài ở riêng.



Đến khoảng 14h ngày 16/7, Hiến về nhà thì bắt gặp bà H. cùng ông L.V.L (49 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil, Đắk Nông) ở trên giường không mặc quần áo.



Bực tức, Hiến cầm dao đâm ông L. và bà H. gây thương tích. Ngay sau đó 2 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng bà H. đã tử vong.



Sau khi gây án, Hiến đến công an phường Tân Thành đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Diễn biến bất ngờ vụ bà mẹ đơn thân nghi bị 2 anh em họ hãm hiếp tại Phú Thọ



Trưa 5/7, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1988, trú tại Hà Nội, tên đã được thay đổi) cùng một người bạn tới nhà riêng của H.A.T (SN 1988, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) để chơi và dùng cơm. Cùng tham gia bữa ăn còn có Đ.T.A (SN 1989, anh họ của T.).



Trong bữa ăn, chị Hồng có sử dụng rượu. Sau đó, vì cảm thấy mệt nên chị này xin phép vào phòng ngủ nằm nghỉ. Thấy vậy, T. nảy sinh dục vọng và giở trò đồi bại với chị Hồng. Sự việc không dừng lại ở đó, khi A. cũng có hành vi tương tự với nữ nạn nhân.



Bức xúc trước hành vi của các đối tượng, chiều cùng ngày, chị Hồng đã tới Công an huyện Thanh Sơn để trình báo toàn bộ vụ việc.



Công an huyện Thanh Sơn đã triệu tập T. và A. tới trụ sở để làm việc. Bước đầu, tại CQĐT, 2 đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Chiều 15/7, Công an huyện Thanh Sơn cho hay, trong quá trình giải quyết đơn tố giác vụ việc, chị Hồng bất ngờ muốn rút đơn trình báo. Căn cứ theo quy định của pháp luật, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Thanh Sơn đã quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.



Sau khi ra quyết định đình chỉ, cơ quan công an đã hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với 2 người bị tố đã xâm hại chị Hồng.



Ni cô bị cướp của, hiếp dâm, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu điều tra



Ngày 18/7, Công an huyện Núi Thành xác nhận, đang điều tra vụ việc một cô gái trình báo bị các đối tượng lạ mặt vào tịnh thất trộm tài sản, hiếp dâm.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 17/7, có 3 đối tượng là nam giới vào tịnh thất T.L. (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) trộm tài sản thì bị chị H.T.N.Q. (19 tuổi) sống trong tịnh thất phát hiện. Lúc này, các đối tượng dùng hung khí uy hiếp, khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại đối với chị Q.



Sau khi thực hiện hành vi thú tính, các đối tượng lục tìm và lấy 1,5 triệu đồng rồi bỏ đi. Nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera tại khu vực để truy tìm 3 người gây án.



Liên quan đến vụ việc, chiều 18/7, văn phòng Chính phủ đã ra thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Phòng chống tội phạm của Chính phủ yêu cầu điều tra, làm rõ vụ án.



Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp truy bắt, điều tra làm rõ, sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

