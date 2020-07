Sự ân hận muộn màng của người đàn ông nát rượu

Chuyện xảy ra vào trưa 27-11-2019, Nguyễn Đức Vinh (1978, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) trở về nhà nằm nghỉ. Lát sau, Vinh chợt nhớ phải đem sữa lên trường mẫu giáo cho con trai đang học bán trú nhưng do còn say nên nhờ bé gái hàng xóm là cháu T.T.A. (2011) mang lên giúp. Khi quay về nhà, Vinh nảy sinh ý định xâm hại tình dục bé A. nên y gọi cháu bé qua nhà.

Tại đây, Vinh lừa phỉnh cháu bé vào phòng ngủ rồi chốt cửa lại và giở trò sàm sỡ bé A. Cháu bé hàng xóm sợ hãi phản kháng, bỏ chạy về thì Vinh chặn lại hăm dọa: “Không được nói chuyện này với ai, nếu không chú giết chết”. Chiều cùng ngày, lúc Vinh đem sữa lên trường cho con trai thì bé A. thấy hoảng sợ chạy vào phòng kể cho giáo viên chủ nhiệm biết sự việc bị Vinh xâm hại. Sau đó, cô giáo đã gọi điện báo cho gia đình bé A. biết trình báo cơ quan Công an.





Bị cáo Vinh nắm chặt tay con trai mong được tha lỗi.



Tối cùng ngày, CAH Núi Thành đã tiến hành làm việc và bé A. đã kể lại toàn bộ sự việc bị Vinh sàm sỡ. Biết mọi chuyện sẽ bị lộ nên chiều hôm đó Vinh về nhà thu xếp quần áo bỏ trốn. Được sự vận động của gia đình và cơ quan Công an, 2 ngày sau Vinh đã đến CAH Núi Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi bỉ ổi đã gây ra với cháu A.



Ngày 7-7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vinh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Để đảm bảo quyền lợi cho bị hại, HĐXX quyết định xử kín phiên tòa. Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng, qua xem xét nhận thấy, hành vi phạm tội của bị cáo đủ cơ sở truy tố tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Hành vi của bị cáo thể hiện sự mất phẩm chất đạo đức khi muốn xâm hại bé A. tuổi nhỏ bằng con mình. Đáng nói, lo sợ mọi chuyện bị lộ, bị cáo đã có lời lẽ đe dọa khiến bé A. hoảng sợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý của bé. Mặc dù gia đình bị hại đã có đơn bãi nại cho bị cáo, nhưng xét về hành vi thì bị cáo phạm tội nghiêm trọng. Do đó, đại diện VKSND tỉnh kiến nghị lên HĐXX mức án cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Vinh về tội danh trên.



Nói về bị cáo, Vinh được nhiều người nhận xét là người đàn ông thiếu trách nhiệm, suốt ngày rượu chè bê tha ít chăm lo đến vợ con. Cũng vì sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm đó nên người vợ không chịu đựng nổi đành ly hôn. Sau đó, Vinh kết hôn với chị T.T.T (30 tuổi) và có với nhau đứa con trai nay đã 9 tuổi. Do không chịu được tính cách của Vinh nên chị T. cũng quyết định ly hôn, bỏ đi để đứa con lại cho Vinh chăm sóc. Có lẽ do thiếu thốn “hơi ấm” của phụ nữ nên Vinh đã có những suy nghĩ lệch lạc, hành động ấu dâm để thỏa mãn cơn dục vọng.



Lúc HĐXX nghị án, bị cáo Vinh xin được gặp con trai của mình, Vinh nắm chặt tay con nghẹn ngào căn dặn: “Con hãy tha lỗi cho cha, những ngày không có cha ở bên con phải nghe lời mẹ, cố gắng học tập thật tốt. Cha sẽ cải tạo thật tốt để sớm về với con…”. Hơn 30 phút nghị án, HĐXX áp dụng tất cả các tình tiết giảm nhẹ trong vụ án quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Đức Vinh 18 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo LÊ VƯƠNG (cadn)