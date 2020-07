Phú Yên: Tạm giữ hơn 14.470 gói thuốc lá lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên vừa tạm giữ hơn 14.470 gói thuốc lá lậu.

Thuốc lá lậu tìm thấy tại nhà một người dân ở TX.Đông Hòa (Phú Yên). Ảnh: Đức Huy



Ngày 8-7, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa tạm giữ một số lượng lớn thuốc lá lậu do một người dân ở TX.Đông Hòa vận chuyển để đưa đi tiêu thụ và tàng trữ tại nhà riêng.



Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an TX.Đông Hòa kiểm tra ô tô BS 78A - 052.01 do ông Nguyễn Hữu Thạch (55 tuổi, ở phường Hòa Vinh, TX.Đông Hòa) điều khiển lưu hành trên đường Lê Trung Kiên.



Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4.000 gói thuốc lá không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.



Tiến hành khám xét nhà riêng của ông Thạch ở phường Hòa Vinh, lực lượng công an thu giữ gần 10.470 gói thuốc lá của các nhãn hiệu khác nhau.



Đây là vụ vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu lớn nhất từ đầu năm đến nay tại Phú Yên. Vụ việc đang được lực lượng Công an Phú Yên tiến hành điều tra làm rõ.

