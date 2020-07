Phẫn nộ với lời khai của kẻ sát nhân đoạt mạng 3 người thân sau khi sử dụng ma túy

Trong cơn "phê" ma túy, bị mẹ la rầy, nam thanh niên ra tay sát hại bà ngoại, mẹ và dì ruột rồi khai chỉ giết… robot.

Thảm án 3 người chết: Tiết lộ bất ngờ về kẻ nghịch tử gây án





Sáng 21-7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Tín (SN 1990, quê ở tỉnh Đồng Nai) mức án tử hình về tội "Giết người".



Bị cáo Trương Tín tại phiên tòa sơ thẩm.



Theo cáo trạng, tối 2-5-2019, Tín gây ồn ào ở nhà (địa chỉ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM) nên mẹ và dì ruột Tín la mắng. Sau đó, Tín lấy ma túy ra sử dụng rồi không ngừng đập phá đồ đạc trong nhà. Cha Tín thấy thế nên đến công an phường trình báo.



Lúc này, Tín cầm dao xông lên lầu sát hại dì và mẹ ruột, sau đó xuống lầu giết chết bà ngoại. Sau khi gây án, Tín bình tĩnh đi vứt hung khí ở một công trường xây dựng rồi rủ bạn đi uống cà phê.



Theo đại diện VKSND TP HCM, Trương Tín phát bệnh tâm thần khi sử dụng ma túy nhưng bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi bản thân gây ra. Hành vi của bị cáo phạm vào tội "Giết người", thuộc trường hợp giết nhiều người; giết ông, bà, cha, mẹ… và có tính chất côn đồ. Người thừa hành quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.



Tại tòa, bị cáo Tín khai nhận theo lời rủ rê, lôi kéo từ bạn bè, Tín bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2011. Từ đó đến năm 2017, bị cáo từng có thời gian dài điều trị, học tập tại cơ sở cai nghiện. Trở về địa phương, Tín không chí thú làm ăn mà "ngựa quen đường cũ".



"Ngày vụ án xảy ra, mẹ bị cáo có la rầy khi bị cáo sử dụng ma túy. Vì vậy, bị cáo ức chế. Do có sử dụng ma túy nên không ý thức được hành vi của mình. Khi dân quân tới nhà, bị cáo nói là bị cáo giết robot" - bị cáo Tín trần tình trước HĐXX.



Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa cho rằng bị cáo hoàn toàn có ý thức khi thực hiện hành vi phạm tội. HĐXX ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là có thành khẩn khai báo nhưng xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục, tuyên tử hình bị cáo.

