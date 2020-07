Nữ kế toán công an lừa đảo, làm giả thẻ ngành lãnh án 11 năm tù

TAND tỉnh Bình Định tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án 11 năm tù đối với nguyên kế toán công an huyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.





Ngày 6-7, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bình Định đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án 11 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (39 tuổi, ngụ thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định).



Theo đó, bị cáo Nguyệt bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.





Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nguyệt tại tòa





Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến 2017, khi đang làm kế toán Công an huyện Tuy Phước, bị cáo Nguyệt đã vay số tiền hơn 3,5 tỷ đồng của 5 người dân ở địa phương. Tuy nhiên, sau đó bị cáo lại không trả tiền vay nên bị nhiều người làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng.



Cũng thời gian này, bị cáo Nguyệt đã mượn thẻ ngành công an của 4 người cùng đơn vị rồi scan màu và ép plastic và đem những thẻ giả này đi lừa thêm 1 bị hại để thế chấp vay tiền rồi chiếm đoạt.



Trước đó, ngày 20-6-2019, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm đầu tiên và tuyên án bị cáo Nguyệt 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Đến ngày 12-11-2019, TAND Cấp cao Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nguyệt. Qua đó, HĐXX phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Định, trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Bình Định điều tra xét xử lại.



Theo HĐXX tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyệt vốn là người hiểu rõ pháp luật vì có thời gian dài công tác trong lực lượng công an nhân dân nhưng vẫn vi phạm và chưa khắc phục hết những thiệt hại cho bị hại nên mức án của tòa sơ thẩm là chưa tương xứng.



Ngoài ra, HĐXX phúc thẩm cũng chấp nhận theo kháng nghị của VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị khởi tố bổ sung bị cáo Nguyệt về tội danh: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.



Theo NGỌC OAI (SGGPO)