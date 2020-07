NÓNG: Nổ súng cướp ngân hàng táo tợn tại Hà Nội

Sáng nay (27/7), tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) vừa xảy ra một vụ cướp có vũ trang.





Theo thông tin ban đầu, vào gần 10h sáng nay, 2 tên cướp đi xe máy đã vào ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, khống chế các nhân viên và cướp đi một số tiền lớn.





Sau khi vụ cướp xảy ra, BIDV chi nhánh Ngọc Khánh tạm đóng cửa. ( Ảnh: Quỳnh Nguyễn)





Theo thông tin từ Ngân hàng BIDV Việt Nam, khoảng 9h54 ngày 27/07, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội đang thực hiện các công việc giao dịch phục vụ khách hàng, bất ngờ xuất hiện 2 tên cướp đeo khẩu trang, có vũ trang, nổ súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên, bảo vệ và cướp tiền mặt tại quầy giao dịch.



"2 tên cướp đeo khẩu trang, có vũ trang, đã nổ súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên, nhân viên bảo vệ và cướp tiền mặt tại quầy giao dịch", đại diện ngân hàng thông tin.



Theo một người dân có mặt tại trước trụ sở ngân hàng, 2 tên cướp sau khi lấy tiền, đã chạy ra khống chế một người dân rồi cướp xe máy bỏ chạy.



Khi sự việc xảy ra, Chi nhánh đã nhanh chóng thông báo với Công an phường Láng Hạ, bảo đảm an toàn cho khách hàng và giao dịch viên. Theo chi nhánh thống kê, số tiền thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng.



Hiện nay, BIDV chi nhánh Ngọc Khánh và Công an đang phối hợp chặt chẽ để truy tìm đối tượng phạm tội.



Các hoạt động tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh tiếp tục diễn ra bình thường.



https://danviet.vn/nong-no-sung-cuop-ngan-hang-tao-ton-tai-ha-noi-20200727115655721.htm



Theo QUỲNH NGUYỄN (Dân Việt)