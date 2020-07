Nhiều khách sạn ở Đà Nẵng sập bẫy chiêu lừa mới: Trộm giấy tờ để thuê xe

Sáng 29.7, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự nghi phạm khiến nhiều khách sạn Đà Nẵng sập bẫy với thủ đoạn mới, trộm giấy tờ của khách lưu trú để thuê xe máy rồi chiếm đoạt.



Lĩnh bị bắt về hành vi lừa đảo, trộm cắp - ẢNH: NGUYỄN TÚ



Theo điều tra, tối 25.7, Phạm Hữu Hồng Lĩnh (32 tuổi, ngụ P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) trộm giấy tờ của người khác, đến đăng ký thuê phòng 203 khách sạn S. (đường Nguyễn Tất Thành, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê).



Lĩnh dùng phần mềm chỉnh sửa, làm giả hình ảnh lệnh chuyển tiền trên điện thoại cho chủ khách sạn. Chờ 0 giờ ngày 26.7, Lĩnh mang xuống đưa hình ảnh này cho lễ tân xem và nói đã trả tiền khách sạn, nhằm mục đích để lễ tân ngại gọi xác minh vào ban đêm. Tiếp đó, Lĩnh mượn lễ tân 1,5 triệu đồng và thuê xe máy trị giá 35 triệu đồng rồi bỏ trốn.



Nhận tin báo, Công an P.Xuân Hà phối hợp Công an Q.Thanh Khê truy xét đến chiều 27.7 thì bắt được Lĩnh.



Trộm giấy tờ để thuê xe rồi đem tặng "anh em xã hội"



Lĩnh khai nhận ngoài khách sạn S., 5 khách sạn khác sập bẫy chiêu lừa của Lĩnh. Cụ thể, ngày 12.7, Lĩnh dùng giấy tờ giả lưu trú tại khách sạn C. (Q.Sơn Trà) và thuê 2 xe máy, đem bán giá 3,5 triệu đồng/chiếc.



Ngày 16.7, Lĩnh lấy trộm hộ chiếu tại khách sạn K., mang đến thuê phòng nhà nghỉ F. (Q.Thanh Khê) thuê 2 xe máy và trộm iPhone tại đây.



Lĩnh mang 2 xe này tặng hai người “anh em xã hội”. Tiếp đó, ngày 21.7, Lĩnh trộm thêm 1 CMND ở khách sạn K. và mang đi thuê xe máy ở đường Phạm Quang Nghị (Q.Thanh Khê), mang đi cầm lấy 10 triệu đồng.



Ngày 26.7, Lĩnh dùng CMND giả thuê phòng một khách sạn trên đường Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu) và thuê xe máy mang đi cầm cố.



Theo điều tra, Lĩnh đã có tiền án trộm cắp, mới ra tù cuối năm 2019, ngoài các vụ trộm giấy tờ và lừa đảo các khách sạn trên, Lĩnh còn gây ra một số vụ trộm khác. Qua kiểm tra, Lĩnh dương tính ma túy.

Theo Nguyễn Tú (thanhnien)