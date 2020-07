Mượn xe rồi... lượn!

Lợi dụng sự tin cậy của người khác, giữa tháng 5-2020, Nguyễn Kế Vũ (1990, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) mượn chiếc xe mô-tô hiệu Yamaha Exciter, BKS 43K1-289.74 (màu xanh xám, số khung 0610GY254218, số máy G3D4E267129, trị giá 38 triệu đồng) của một người quen trên địa bàn rồi lượn mất tăm.





Đối tượng Vũ



Suốt gần 2 tháng không thấy Vũ về nhà, bị hại đã báo sự việc với Công an. Ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra thông báo truy tìm đối tượng gửi các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương để làm rõ hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Công an quận rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị, cá nhân biết tin tức về đối tượng (ảnh) báo về Cơ quan Cảnh điều tra Công an quận tại 42 Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu, hoặc số điện thoại 0916.114. 001.

