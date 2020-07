Mượn súng bắn người vì muốn trả thù cho bà nội

Sau khi mượn được khẩu súng, rạng sáng nam thanh niên phát hiện thấy người đã chửi, đánh bà nội mình trước đó liền nhắm bắn vào nạn nhân.







Vụ nổ súng giết nhiều người: Truy tìm nghi can giữ 1 tỷ nghi phạm cướp được ở sới bạc

Cả 2 vụ nổ súng 5 người tử vong đều do thượng úy công an gây ra

Mượn súng phà đi bắn người vì trả thù cho bà, 2 đối tượng bị bắt tạm giam sau đó.





Thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, cơ quan điều tra vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng lúc rạng sáng 25.6.



Các đối tượng là Ngô Dương Tiền (sinh năm 1999, trú tại thôn Long Hòa, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) và Nguyễn Tấn Quốc (Sinh năm 1993, trú cùng thôn với Tiền) bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.



Thông tin ban đầu, vào khuya 24.6, Tiền tìm đến trại nuôi gà của Quốc để hỏi mượn súng đi giải quyết một thanh niên có mâu thuẫn với gia đình.



Nghe vậy Quốc đã đưa Tiền mượn 1 khẩu súng phà, đạn và xe máy. Ngay sau đó, Tiền điều khiển xe máy đi tìm Phan Tấn Thức (SN 1999, trú tại thôn Hội Khánh Tây, xã Vạn Khánh, Vạn Ninh) để trả thù.



Rạng sáng 25.6 phát hiện Thức đi ra trước nhà, Tiền liền xông vào và bắn nạn nhân bất ngờ. Nạn nhân bị đạn hoa cải găm trúng vùng bụng, tay và chân gục trên vũng máu. Ngay sau khi gây án, Tiền điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Thức được người thân phát hiện và đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.



Ngay sau khi nhận được tin, Công an huyện Vạn Ninh có mặt tại hiện trường và truy tìm đối tượng.



Lực lượng chức năng huyện Vạn Ninh đã bắt được Tiền và Quốc sau đó. Tại cơ quan công an, bước đầu Tiền khai, do Thức trước đó chửi, đánh bà nội mình nên tìm đối tượng để trả thù.



Biết Quốc có hàng “nóng” nên Tiền đến hỏi mượn súng để trả thù. Tiến hành khám xét trại gà của Quốc, cơ quan chức năng thu giữ 1 súng phà, 1 súng ngắn kiểu dáng giống K54, 1 súng nhựa, 1 súng điện, 2 bình xịt hơi cay, 42 viên đạn các loại cùng một số đồ vật khác.



Công an huyện Vạn Ninh đã bàn giao 2 đối tượng cùng súng, đạn các loại cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà điều tra theo quy định.

Theo Hoàng Anh (LĐO)