Lên mạng lừa tuyển nhân viên để... trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 27/7, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Kiên và Lê Đức Mạnh (cùng sinh năm 1997), ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, để điều tra về các hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"…



Hai đối tượng Kiên (áo phông đỏ) và Mạnh.





Dùng mạng xã hội làm... "chim mồi"



Trước đó, ngày 24/7, Công an phường (CAP) Mộ Lao, quận Hà Đông tiếp nhận trình báo của anh Lê (quê Hà Tĩnh), về việc khoảng 12h cùng ngày, tại phòng 402 nhà nghỉ H.L (phường Mộ Lao), anh bị 2 đối tượng lấy trộm tài sản là chiếc điện thoại Vsmart.



Tiến hành điều tra, CAP Mộ Lao phối hợp cùng Đội cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Hà Đông đã xác định và vận động 2 đối tượng liên quan đến vụ việc phải ra đầu thú, là Nguyễn Trung Kiên và Lê Đức Mạnh.



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, ngày 23/7, Kiên vào mạng xã hội (Facebook), rồi vào trang “Tìm việc làm Hà Nội”, sau đó sử dụng tài khoản Facebook của mình là “Huyên Nóng Tính” đăng bài nội dung tìm người làm kho quần áo, lương 6 triệu đồng/tháng bao ăn, ở.



Tối cùng ngày, anh Lê truy cập vào trang “Tìm việc làm Hà Nội” qua tài khoản Facebook của mình và liên hệ với Kiên. Sau đó hai bên thống nhất hẹn gặp nhau vào sáng 24/7, tại khu vực Cầu Trắng - Hà Đông.



Gặp anh Lê, Kiên lấy lý do gần đến giờ trưa, nên vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi cùng một nhân viên kho, chiều sẽ đi làm (tiền nhà nghỉ sẽ do Kiên trả).



Sau đó Kiên dẫn anh Lê đến nhà nghỉ H.L ở địa bàn phường Mộ Lao thuê phòng. Khi anh Lê đã lên phòng, Kiên ra ngoài cùng Mạnh bàn kế hoạch để trộm cắp tài sản của "con mồi".



Đến khoảng hơn 11h cùng ngày, theo kế hoạch, Kiên đến nhà nghỉ, gọi điện cho Mạnh bảo anh Lê xuống cùng đi mua cơm. Do tin tưởng Kiên và Mạnh, anh Lê cùng Kiên đi mua cơm, còn Mạnh ở lại phòng lục đồ đạc, lấy trộm được 1 điện thoại Vsmart.



Ngay sau đó, Mạnh rời nhà nghỉ rồi tìm cách thông báo "kết quả" cho Kiên biết. Khi Kiên chở anh Lê quay lại nhà nghỉ, đã bảo anh Lê lên phòng ăn cơm, còn Kiên quay xe bỏ đi. Về phòng nghỉ, thấy đồ đạc bị lục tung và phát hiện chiếc điện thoại di động Vsmart của mình “không cánh mà bay”; biết gặp phải kẻ xấu, anh Lê đã đến CAP Mộ Lao trình báo.



Đối với Mạnh và Kiên, sau khi trộm cắp được tài sản của anh Lê, cả hai đã bán cho cửa hàng điện thoại ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai được 1,8 triệu đồng rồi chia đôi.



Nối dài danh sách bị hại



Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Kiên và Mạnh cũng bằng thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt phi vụ trộm cắp tài sản khác.



Cụ thể, ngày 24/7, Kiên dùng tài khoản Facebook của mình để đăng bài tìm lao động. Sau đó, anh Trần (quê quán huyện Thanh Lương, Nghệ An) đọc được bài viết và xin Kiên nhận vào làm.



Kiên hẹn gặp anh Quỳnh hẹn sáng 25/7 tại khu vực đầu đường Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng). Theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước, Mạnh đến nhà nghỉ K.L (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) thuê phòng trước đợi anh Trần đến.



Đến khoảng 11h cùng ngày, Kiên gặp anh Trần, rủ vào nhà nghỉ nghỉ ngơi để chiều sẽ đi làm. Tại đây, Mạnh hỏi mượn điện thoại của anh Trần để truy cập vào mạng. Tin tưởng Kiên và Mạnh nên anh Trần đưa chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 8 cho Mạnh sử dụng. Đến khoảng gần 12h trưa, theo kế hoạch đã bàn trước, Kiên xuống dưới gọi điện thoại cho Mạnh. Vờ bận chơi game, Mạnh đưa điện thoại cho anh Trần nghe máy và Kiên bảo anh Trần xuống cùng đi mua cơm.



Sau khi anh Trần cùng Kiên đi khỏi nhà nghỉ thì Mạnh cũng... chuồn. Khi quay về nhà nghỉ, Kiên bảo anh Trần lên trước, rồi phóng xe bỏ đi.



Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã thu giữ được chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy Note 8, 1 xe máy Honda Dream, cùng 4 chiếc điện thoại di động liên quan đến hoạt động phạm pháp của nhóm đối tượng trên.

https://danviet.vn/len-mang-lua-tuyen-nhan-vien-de-trom-cap-va-lua-dao-chiem-doat-tai-san-20200727085323346.htm





Theo QUANG TRƯỜNG (ANTĐ/Dân Việt)