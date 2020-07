Lãnh án vì "chơi ngẳng" trước mặt đàn anh

Lỡ “chơi ngẳng” trước mặt đàn anh trong xóm, Lê Minh Thông (1995, trú xã Đại An, H. Đại Lộc, Quảng Nam) bị đánh nên ấm ức “bật” lại khiến một người chấn thương sọ não. Ngày 20-7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Minh Thông tội “Giết người”.



Bị cáo Lê Minh Thông tại phiên tòa.



Theo cáo trạng, tối 27-7-2019, sau khi nhậu ở nhà bạn về, Lê Minh Thông ghé một quán nước gần nhà chơi. Đến quán, Thông dừng xe ngoài cổng rồi nhảy qua hàng rào gần bàn nhậu của Trần Văn H. (1991) cùng 3 “chiến hữu” trong xóm. “Ngứa mắt” trước hành động của Thông, H. nói: “Chỗ này có người lớn, mi nhảy qua đầu, qua cổ người ta rứa hả? Nghe vậy, Thông trả lời: “Thì em nhảy qua hàng rào là em sai, em xin lỗi mấy anh”.



Thông vừa dứt lời, H. đứng dậy tát Thông một bạt tai để “nhắc nhở”, được mọi người can ngăn Thông chạy xe máy bỏ về. Trên đường về, Thông cảm thấy ấm ức chuyện bị H. đánh nên nhặt đoạn gỗ bên đường quay lại quán tìm H. “tính sổ”. Đến nơi, Thông nhìn thấy anh H. đang đứng một mình trước cổng quán liền cầm đoạn gỗ xông đến đánh mạnh vào đầu khiến anh H. ngã xuống đường bê-tông bất tỉnh. Thấy vậy, Thông liền gọi mọi người trong quán đến giúp đỡ chở anh H. đi cấp cứu.



Kết quả giám định thương tích cho thấy, nạn nhân Trần Văn H. bị đánh chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tích là 25%. Ngày 4-10-2019 Cơ quan CSĐT CAH Đại Lộc khởi tố vụ án hình sự đối với Lê Minh Thông về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, qua xem xét hành vi phạm tội, ngày 12-2-2020, Cơ quan CSĐT CAH Đại Lộc ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự từ hành vi “Cố ý gây thương tích” sang hành vi “Giết người” đối với Lê Minh Thông.



Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng: hành vi của bị cáo Thông dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng đầu của bị hại H. là rất nguy hiểm có thể gây tử vong, đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” theo quy định của pháp luật. Qua xem xét hồ sơ vụ án nhận thấy, bị hại là người ra tay đánh bị cáo trước khiến bị cáo bị ức chế về tâm lý, mất khả năng kiểm soát hành vi. Sau khi gây án, bị cáo đã nhờ mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời đã khắc phục hậu quả do mình gây ra. Bị hại có đơn bãi nại và bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ về nhân thân, do đó, đại diện VKSND tỉnh kiến nghị lên HĐXX mức án đối với bị cáo Lê Minh Thông từ 4-5 năm tù về tội danh trên.



Xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Lê Minh Thông mức án dưới khung hình phạt là 3 năm tù về tội “Giết người”.

Theo LÊ VƯƠNG (cadn)