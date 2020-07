"Lá chắn thép" bảo vệ nhân dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh luôn chú trọng xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), nâng cao hiệu quả ra quân làm nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và giữ bình yên cho nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, Phòng CSCĐ (Công an tỉnh) đã duy trì, thực hiện nghiêm công tác thường trực, chiến đấu, tham gia các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm như: bảo vệ Tết Nguyên đán; rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã; vận động toàn dân đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngăn chặn việc đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh công tác huấn luyện thường xuyên về điều lệnh, quân sự, võ thuật; xây dựng, bổ sung nhiều phương án tác chiến…

Với gần 25.500 ca trực, hơn 33.000 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vũ trang canh gác 24/24 giờ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm được giao. Qua đó, lực lượng CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm pháp với hành vi hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, triển khai gần 800 lượt CBCS bảo đảm an toàn các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa trên địa bàn tỉnh, bảo vệ hàng trăm chuyến hàng đặc biệt đến nơi an toàn.

Trong công tác cơ động, chiến đấu bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đơn vị đã triển khai hơn 2.500 lượt CBCS, tổ chức 374 ca tuần tra kiểm soát ban đêm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm tại TP. Pleiku và các huyện giáp ranh. Qua đó đã phát hiện, bàn giao cho cơ quan chức năng 10 vụ với 19 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, chủ yếu là hành vi tàng trữ hung khí nguy hiểm, gây rối đánh nhau...

Trong khi thi hành nhiệm vụ, không ít lần lực lượng CSCĐ gặp phải sự khiêu khích, chống đối của các đối tượng, nhưng CBCS không khuất phục mà vẫn giữ vững vị trí chiến đấu, quyết liệt trấn áp tội phạm, giữ gìn bình yên cho nhân dân. Điển hình, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 13-4, khi làm nhiệm vụ trên đường Lê Thánh Tôn (TP. Pleiku), tổ tuần tra phát hiện một nhóm thanh niên đi trên 1 ô tô và 8 xe máy mang nhiều dao, kiếm, mã tấu… nẹt pô, la hét.

Khi phát hiện lực lượng Công an, đối tượng điều khiển ô tô chèn ép, cản trở tổ tuần tra truy đuổi nhóm đi xe máy. Tuy nhiên, đến khu vực đường Bà Triệu, các đối tượng bỏ lại xe ô tô chạy trốn. Tổ tuần tra phối hợp Công an TP. Pleiku kiểm tra, phát hiện trên xe có 2 thanh kiếm tự chế, 1 gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá). Tổ tuần tra đã bàn giao tang vật cho Công an TP. Pleiku tiếp tục điều tra xử lý.

Lực lượng CSCĐ phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế bắt giữ đối tượng vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu số lượng lớn. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Là một trong những đơn vị trực tiếp chiến đấu, Phòng CSCĐ luôn sát cánh phối hợp với các lực lượng khác để đấu tranh, nhanh chóng ổn định tình hình ở những nơi có “điểm nóng”, tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Trong 6 tháng qua, Phòng CSCĐ đã triển khai hàng trăm lượt CBCS phối hợp bắt, khám xét đối tượng phạm pháp, cứu nạn, cứu hộ…

Điển hình như: phối hợp lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đột kích, phát hiện hàng trăm đối tượng dương tính với ma túy ở quán bar S.E.F Lounge & Chill tại đường Hoàng Văn Thụ (phường Ia Kring, TP. Pleiku); hỗ trợ Phòng Cảnh sát kinh tế bắt các đối tượng vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu quy mô lớn và các đối tượng cho vay nặng lãi; cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời dập tắt vụ hỏa hoạn ở khu vực núi Hàm Rồng (TP. Pleiku). Mới đây, khoảng 5 giờ ngày 29-6, tổ công tác của Phòng CSCĐ phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện hàng trăm mét khối gỗ lậu đang được tập kết tại một xưởng gỗ ở thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê...

Theo dự báo, trong thời gian tới, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Phòng CSCĐ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh Công an nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Công an tỉnh phát động; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; tổ chức các hoạt động, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2020) và các ngày lễ lớn của đất nước… Trong đó, để thực hiện nhiệm vụ quan trọng trước mắt là bảo vệ đại hội Đảng bộ các cấp, lực lượng CSCĐ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm trước, trong thời gian diễn ra đại hội Đảng; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và giữ bình yên cho nhân dân.

Đại tá LÊ VĂN HÀ-Phó Giám đốc Công an tỉnh