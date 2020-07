Khởi tố cán bộ thú y khai chiếm đoạt tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi

Bằng cách lập khống và chuyển lợn nhỏ thành lợn to, cán bộ thú y P.Phú Thứ, TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng tiền nhà nước hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi.



Bằng cách lập khống và chuyển lợn nhỏ thành lợn to, cán bộ thú y P.Phú Thứ đã chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng tiền ngân sách - Ảnh Lê Tân





Sáng 7.7, lãnh đạo UBND TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết Công an TX.Kinh Môn đã khởi tố bà Phạm Thị Phương (36 tuổi, ngụ khu dân cư số 4, P.Phú Thứ, TX.Kinh Môn) vì hành vi chiếm đoạt tiền nhà nước hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi.



Theo cơ quan công an, trong thời gian P.Phú Thứ xảy ra dịch tả lợn châu Phi, bà Phạm Thị Phương là Trưởng ban Thú y P.Phú Thứ, đã lập khống số lợn của 3 hộ dân để hưởng số tiền 170,4 triệu đồng. Ngoài ra, bà Phạm Thị Phương cũng đã chuyển số lợn nhỏ bị tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi của 3 hộ dân thành lợn to để hưởng 49,3 triệu đồng. Tổng số tiền mà bà Phạm Thị Phương chiếm đoạt từ ngân sách là 219,7 triệu đồng.



Sau khi UBND P.Phú Thứ niêm yết danh sách các hộ dân được nhận hỗ trợ vì có lợn bị tiêu hủy bởi dịch tả lợn châu Phi, hành vi của bà Phạm Thị Phương đã bị người dân phát hiện và báo cáo với cơ quan chức năng.



Công an TX.Kinh Môn đang tiếp tục mở rộng làm rõ vụ việc.

