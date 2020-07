Hơn 1.000 người ở 37 tỉnh, thành yêu cầu điều tra tổng giám đốc khu du lịch lừa đảo

Từ khi Võ Thanh Long - tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Cao Thắng - bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo tại dự án khu du lịch sinh thái Phú Hữu - Hậu Giang, đến nay đã có hơn 1.000 người từ khắp nơi gửi đơn yêu cầu điều tra làm rõ.



Võ Thanh Long tại cơ quan công an- Ảnh: HUY PHÁCH





Ngày 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết sau hơn nửa năm bắt tạm giam Võ Thanh Long - 37 tuổi, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Cao Thắng - để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", có hơn 1.000 người từ 37 tỉnh, thành trên cả nước gửi đơn yêu cầu điều tra làm rõ vụ án nhằm đảm bảo quyền lợi cho họ.



Theo cơ quan điều tra, những người gửi đơn chủ yếu có hợp tác làm ăn với Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt và Công ty CP Bất động sản Cao Thắng (địa chỉ ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) do Long làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.



Tuy nhiên, qua điều tra và tài liệu thu giữ, cơ quan công an xác định số người tham gia hợp tác, làm ăn với hai công ty trên lên đến khoảng 3.000 người và rất có thể nhiều người chưa nắm được thông tin.



Do đó, để sớm kết thúc vụ án cũng như đảm bảo quyền lợi người dân, Công an tỉnh Hậu Giang thông báo ai là bị hại hoặc có quyền lợi nghĩa vụ liên quan liên hệ với điều tra viên Lê Hoàng Giang, số điện thoại 0936.626.460 hoặc cán bộ điều tra Huỳnh Lê Tấn Anh và Lâm Hoàng Duy qua các số điện thoại 0949.959.636, 0974.349.319 để được hướng dẫn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo.



Vào cuối năm 2019, từ kết quả xác minh theo đơn tố giác của một số người dân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt tạm giam Võ Thanh Long về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Thủ đoạn của Long là tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu, thổi phồng giá trị sang nhượng dự án khu du lịch sinh thái Phú Hữu - Hậu Giang mà Công ty CP Bất động sản Cao Thắng chuyển nhượng vào năm 2017 lên đến 700 tỉ đồng với diện tích 12ha để kêu gọi nhiều người góp vốn, trong khi giá trị sang nhượng thực tế chỉ có 26 tỉ đồng và diện tích dự án là 3,2ha.



Đồng thời dự án chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để hoạt động nhưng Long cho bán vé điện tử ITO vào cổng tham quan khu du lịch sinh thái Phú Hữu - Hậu Giang với nhiều chính sách ưu đãi, lợi nhuận hấp dẫn.



Sau khi huy động được vốn, Long không đầu tư vào dự án khu du lịch, không trả lợi nhuận, không trả tiền gốc, tiền lãi cho nhà đầu tư mà dùng vào việc chi tiêu cá nhân, trả nợ.

Theo LÊ DÂN - HUY PHÁCH (TTO)