Đâm "chiến hữu" trọng thương vì cãi ai là bà chủ!

Trên bàn nhậu, giữa Phạm Đức Huy (1999, trú TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) và “chiến hữu” xảy ra tranh cãi việc ai là bà chủ. Không tìm được tiếng nói chung, Huy đã rút dao đâm 3 bạn nhậu trọng thương. Ngày 8-7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Huy về 2 tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.





Mẹ bị cáo Huy động viên, căn dặn con cải tạo tốt để sớm trở về nhà.





Theo cáo trạng, Huy và anh Nguyễn Thành C. (2002, trú TT Khâm Đức, H. Phước Sơn, Quảng Nam) cùng làm bánh mỳ cho lò G.H. tại TT Khâm Đức. Tối 14-12-2018, lò bánh mỳ bị hư hỏng nên chủ lò bảo Huy và C. đến lò bánh mỳ D.N. làm bánh mỳ để sáng mai kịp giao cho khách. Tại đây, Huy quen biết anh Nguyễn Xuân Th. (1993, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) làm bánh mỳ tại đây. Chiều 15-12-2018, Huy điều khiển xe máy đến lò bánh mỳ D.N. chở anh Th. đến quán Cây Sung tại TT Khâm Đức để nhậu. Sau đó, Huy chạy về chở anh C. đến quán cùng lai rai. Cả ba “cưa” hết 1 thùng bia (24 lon) thì Th. điện thoại cho anh Nguyễn Xuân Ph. (1992, anh ruột Th.) đến quán lai rai cùng trò chuyện. Lúc cả nhóm uống hết 2 thùng bia đã ngà say thì giữa Th. và Huy xảy ra mâu thuẫn tranh cãi về việc xác định ai là chủ lò bánh mỳ G.H.



Nghe tranh cãi, anh C. nói với Huy: “Uống không được nữa thì đi về” khiến Huy bực bội liền rút con dao bấm giấu trong túi quần đâm vào bụng anh C. một nhát. Thấy vậy, Ph. cầm ly thủy tinh ném vào người Huy nhưng không trúng. Bức xúc, Ph. hất ngã bàn nhậu rồi xông vào túm cổ áo, đấm vào mặt Huy thì bị Huy đâm 1 nhát vào ngực và 2 nhát vào tay. Bị đâm nhưng anh Th. vẫn cầm chiếc ghế nhựa đánh trúng ngực khiến Huy ngã nhào xuống nền. Hoảng sợ, Huy bỏ chạy ra cổng thì anh Th. đuổi theo túm cổ áo và bị Huy đâm tiếp 3 nhát vào tay gây thương tích. Sau khi gây án, Huy cầm dao bỏ chạy về lò bánh mỳ G.H. thay quần áo rồi đón xe khách về TP Cam Ranh. Trên đường đi, Huy vứt hung khí gây án bên lề đường QL1A đoạn đối diện cây xăng dầu Phú Khánh tại xã Vạn Khánh (H. Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).



Các nạn nhân C., Ph. và Th. sau khi bị Huy đâm gây thương tích được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Kết quả giám định thương tích cho thấy anh C. bị đâm gây thương tích 51%, anh Ph. bị thương tích 69% và Th. bị thương với tỷ lệ thương tích 5%. Ngày 19-12-2018, Huy đến CAP Cam Phúc Bắc (TP Cam Ranh) đầu thú khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, CAP Cam Phúc Bắc đã tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú và bàn giao cho CAH Phước Sơn điều tra theo thẩm quyền. Ngày 24-12-2018, Huy bị CAH Phước Sơn khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”, ngày 31-10-2018 CAH Phước Sơn tiếp tục ra Quyết định bổ sung khởi tố Huy thêm tội “Giết người”.



Thời điểm làm việc với Huy, CAH Phước Sơn phát hiện đối tượng có tiền sử về bệnh tâm thần nên quyết định trưng cầu giám định. Kết quả kiểm tra cho thấy, trước, trong và sau thời điểm gây án Huy bị rối loạn tâm thần phân liệt do sử dụng nhiều loại ma túy; bị hạn chế về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Huy khai năm 2016 có mua chất ma túy cần sa và cỏ Mỹ sử dụng quá nhiều dẫn đến rối loạn tâm thần phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng và đã cai được ma túy. Tuy nhiên, đến tháng 10-2018 Huy tiếp tục sử dụng ma túy đá cho đến thời điểm gây án.



Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Phạm Đức Huy 12 năm tù về tội “Giết người” và 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng mức án Huy lãnh là 12 năm 6 tháng tù. Nghe tòa tuyên án, mẹ bị cáo Huy không nén được nỗi đau đã òa khóc, lê từng bước mệt mỏi đến động viên, căn dặn con trai phải cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình.



Theo QUỐC VINH (cadn)