Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các tụ điểm ăn chơi

Ngày 11.7, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết vừa triệt xóa thành công đường dây chuyên bán ma túy cho các tụ điểm ăn chơi.

Theo điều tra, giữa tháng 6, công an quận phát hiện Nguyễn Đoàn Minh Nghiêm (21 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) điều hành đường dây ma túy, chuyên bán ma túy cho dân chơi ở vũ trường, bar, karaoke ở quận Hải Châu.



Sau thời gian mật phục theo dõi, tối 7.7, Công an quận chặn bắt Nghiêm khi Nghiêm đang điều khiển xe máy BS 43G1 - 282.41 chở Mai Huyền Trang (21 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).



Nghiêm chống cự quyết liệt và phóng xe bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, một trung úy Công an đã bị ngã, thương tích ở tay và đứt gân chân, phải khâu hơn 30 mũi.



Sau khi khống chế được Nghiêm, Công an quận thu giữ trong người Nghiêm 95 viên thuốc lắc. Nghiêm khai nhận mua thuốc lắc ở Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, trên đường chở người yêu là Trang đi giao ma túy thì bị bắt. Qua thử test, cả Nghiêm và Trang đều dương tính với ma túy.



* Tối ngày 10.7, Công an quận Hải Châu tiếp tục ập vào nhà trọ ở phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu), bắt quả tang đôi vợ chồng Vũ Hoàng Gia Bảo (23 tuổi) và Đặng Thị Thanh (24 tuổi, cùng quê Gia Lai) cất giấu 10 viên thuốc lắc, 1 gói cần sa.



Theo điều tra, mặc dù đang nuôi con nhỏ và có nghề nghiệp ổn định tại bar, khách sạn nhưng cả hai vẫn điều hành đường dây ma túy từ TP. Hồ Chí Minh, đưa thuốc lắc về Đà Nẵng và bán cho khách tại chính nơi Bảo và Thanh làm việc.

