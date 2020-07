Cựu trung tá Công an chỉ đạo cấp dưới đòi 150 triệu đồng để thả tội phạm ma túy

Nhận 150 triệu đồng của người nhà nghi phạm mang theo 2 gram ma tuý trong người để cho nghi can về quê xử lý, cựu trung tá Phạm Xuân Tiến (Công an TP Hà Nội) cùng 1 cựu trung uý lĩnh án tù.





Ngày 9-7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án cựu trung úy Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991) 7 năm tù và cựu trung tá Phạm Xuân Tiến (SN 1978) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội "Nhận hối lộ".



Theo cáo buộc, chiều 27-4-2016, Tổ công tác Y3/141 của Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nghiêm Xuân Yêm (Thanh Trì) phát hiện Tạ Duy Thanh (ở Quốc Oai) ngồi trên taxi, mang theo hơn 2 gram ma túy. Tổ công tác đã bàn giao Thanh và lái xe taxi tên Vũ Quốc Bình cùng gần 41 triệu đồng của anh Bình cho Đồn Công an Cầu Bươu để làm rõ.





Hai bị cáo Dũng và Tiến tại phiên toà





Tối cùng ngày, Đồn Cầu Bươu chuyển vụ việc cho Đội phòng chống ma túy Công an huyện Thanh Trì để giải quyết theo thẩm quyền. Phạm Xuân Tiến là điều tra viên trung cấp, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Đội phòng chống ma túy, Công an huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) với tư cách là người trực chỉ huy đã chỉ đạo Nguyễn Tiến Dũng là trinh sát viên cùng điều tra viên Đàm Xuân Thanh xử lý vụ việc trên. Trong lúc làm việc, Tạ Duy Thanh kêu mệt nên bị cáo Dũng gọi điện cho người tình của nghi phạm là chị Đôn Thị Ly, bảo mang thuốc, đồ ăn và cung cấp hồ sơ bệnh án.



Sau đó, bị cáo Tiến chỉ đạo Dũng yêu cầu chị Ly 150 triệu đồng để Thanh được về, không bị tạm giam. Trưa hôm sau, khi chị Ly tới Công an huyện Thanh Trì, trung úy Dũng đặt vấn đề: "Anh gọi em ra đây để làm việc, muốn cho nó về không?... Một trăm rưỡi em lo từ giờ đến trước 8 giờ sáng mai, càng sớm càng tốt... Để đến sáng mai các sếp đến nhiều thì nó phức tạp ra".



Chị Ly đồng ý và đi xoay sở 150 triệu đồng đưa cho Dũng. Khi biết đã nhận đủ tiền, bị cáo Tiến cùng điều tra viên Đàm Xuân Thanh cầm 20 triệu đồng đi gặp ông Lê Quang Tôn, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì, để xin cho Thanh, Bình về địa phương và xử lý sau.



Ông Tôn đã duyệt báo cáo và đồng ý cho Thanh và Bình về. Lúc này, Tiến lấy 20 triệu đồng đặt lên bàn làm việc của ông Tôn rồi giao Dũng trả tài sản cho Thanh và Bình.



Tuy nhiên, Dũng chỉ trả cho Bình hơn 5,7 triệu đồng, chiếm đoạt 35 triệu đồng của người lái xe taxi. Sau đó, Tiến chỉ đạo Dũng đưa cho điều tra viên Thanh 80 triệu đồng.



Ngày hôm sau, vụ việc nhận tiền bị lãnh đạo Công an Hà Nội phát hiện nên Tiến chỉ đạo Đàm Xuân Thanh đưa lại cho Dũng 80 triệu đồng. Ngoài ra, Dũng phải gọi gia đình Thanh lên để trả lại tiền nhưng không có ai lên nhận.



Ngày 19-5-2016, chị Đôn Thị Ly có đơn tố cáo Dũng đã nhận 150 triệu đồng của mình. Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác định chị Ly chủ động khai báo, tích cực hợp tác… nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.



Trong quá trình điều tra, ông Lê Quang Tôn thừa nhận đã cầm 20 triệu đồng nhưng nói không biết nguồn gốc do Dũng nhận hối lộ nên không đủ căn cứ xử lý hình sự sĩ quan này. Ông Tôn cũng đã bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Trì kỷ luật vì nhận tiền không báo cáo, giao nộp.



Điều tra viên Đàm Xuân Thanh bị xác định cầm 80 triệu đồng từ bị cáo Dũng nhưng không biết đây là tiền hối lộ nên cũng không bị xử lý hình sự.



Tại tòa hôm nay 9-7, cựu trung tá Phạm Xuân Tiến kêu oan, nói không chỉ đạo Dũng nhận tiền của chị Ly để thả Tạ Duy Thanh. Ngoài ra, không báo cáo cấp trên việc nhận tiền và cho biết đã bị ép cung, đe dọa ở giai đoạn điều tra.



Tuy nhiên bản án xác định, xác định hành vi của 2 sĩ quan công an trên đã phạm tội "Nhận hối lộ" khi nhận tiền của chị Ly để không xử lý tội phạm ma túy.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)