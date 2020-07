Công an phạt 15 triệu đồng đối tượng đăng tin sai sự thật

Ngày 8-7, Công an TP. Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo về việc Công an quận 7, TP. Hồ Chí Minh xử phạt hành chính 15 triệu đồng với Đinh Anh Tuấn (SN 1986, thường trú quận 9) về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Tin nhắn có nội dung xuyên tạc được gửi đến hàng loạt người dân. Ảnh: CA



Theo đó, lúc 10 giờ ngày 3-7, Công an quận 7 đã thông báo kết luận, tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đinh Anh Tuấn về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội theo điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt tiền là 15 triệu đồng.



Trước đó, vào ngày 27-4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh đoạn tin nhắn (không có dấu), giả danh UBND quận 7 gửi đến người dân với nội dung "Uy ban nhan dan quan 7 kinh de nghi ong/ba treo co tu ngay 30-4-2020 den het ngay 3-5-2020. Tran trong cam on", thu hút sự hiếu kỳ, suy luận theo chiều hướng không tốt của người sử dụng mạng xã hội.



UBND quận 7 đã thông báo trên các phương tiện thông tin báo, đài về hình ảnh đoạn tin nhắn trên là giả mạo, đề nghị các cơ quan báo, đài thông tin chính xác, tránh gây hoang mang dư luận.



Lợi dụng sự việc trên, tài khoản Facebook "Han Giang" đã tăng tải nội dung "Hoàng Minh Tuấn Anh vừa từ Q9 về Q7 đã bắt dân Treo Cổ là sao?" kèm theo hình ảnh đoạn tin nhắn giả mạo nêu trên. Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 xác định tài khoản Facebook "Han Giang" do Đinh Anh Tuấn đang quản lý, sử dụng.



Tại Cơ quan công an, Đinh Anh Tuấn thừa nhận vào ngày 28-4 đã sử dụng tài khoản Facebook "Han Giang" đăng tải nội dung "Hoàng Minh Tuấn Anh vừa từ Q9 về Q7 đã bắt dân Treo Cổ là sao?" kèm theo hình ảnh đoạn tin nhắn giả mạo. Sau khi đăng tải bài viết trên, Đinh Anh Tuấn nhận thấy việc đăng tải nội dung trên là không đúng quy định của pháp luật nên đã gỡ bỏ bài viết trên khỏi trang cá nhân.



Xét thấy hành vi của Đinh Anh Tuấn có dấu hiệu của tội vu khống, tuy nhiên Đinh Anh Tuấn đã tự ý thức khắc phục bằng việc gỡ bỏ bài viết và nhân thân, lai lịch của đương sự tốt; Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân quận 7 thống nhất không khởi tố hình sự mà quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật..

