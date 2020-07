Công an Gia Lai quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Lời Tòa soạn: Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh xung quanh vấn đề này.

*P.V: Xin Đại tá cho biết đôi nét về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay cũng như những biện pháp của lực lượng Công an để giữ vững ổn định an ninh trật tự?

- Đại tá Rah Lan Lâm: Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, nhất là tình hình dịch Covid-19, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2020; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa-xã hội, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc tại địa phương.

Công an tỉnh cũng thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai các giải pháp đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh, xử lý có hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự. Những biện pháp này đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của địa phương.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Rah Lan Lâm. Ảnh: L.V.N *P.V: Những kết quả nổi bật trong đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng Công an tỉnh từ đầu năm đến nay là gì, thưa Đại tá?

- Đại tá Rah Lan Lâm: Lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm băng nhóm, tội phạm hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Nhờ đó, tình hình trật tự xã hội đã có sự chuyển biến rõ nét. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2019, tội phạm hình sự giảm 8,02% số vụ, giảm 45,45% số người chết, giảm 37,78% số người bị thương; không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp. Lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 320/413 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 77,48%; làm rõ 641 đối tượng, bắt 412 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng trả lại cho người bị hại.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra, xử lý 3 vụ, 4 đối tượng vi phạm pháp luật về tham nhũng, chức vụ; 137 vụ, 157 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; 30 vụ, 31 đối tượng về hành vi mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có giấy phép kinh doanh; 101 vụ, 100 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường. Tang vật thu giữ gồm: 113.798 gói thuốc lá ngoại các loại, 647 kg pháo, 345 m3 gỗ, 172 m3 đá, 840 m3 cát, than bùn, 268 kg động vật; tạm giữ 29 xe ô tô, 14 xe mô tô và một số phương tiện khác để xử lý.

Công an tỉnh cũng chủ động tấn công trấn áp tội phạm ma túy, nhất là các tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar, khách sạn, quán karaoke… Qua đó đã phát hiện, bắt 87 vụ, 118 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm 2019); thu giữ hơn 10,6 gram heroin, hơn 981,1 gram ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 38 viên đạn, 8 quả thuốc nổ và một số tang vật, phương tiện khác. Ngoài ra, lực lượng Công an đã phát hiện 76 vụ, 504 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 13 vụ, tăng 246 đối tượng so với cùng kỳ năm 2019).

Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước và trật tự an toàn xã hội cũng được lực lượng Công an chú trọng. Theo đó, lực lượng Công an đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, nhất là trong tình hình dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác thu thập thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt khoảng 95%; thực hiện hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (đã vận động thu gom 5 khẩu súng quân dụng, 23 khẩu súng săn, 8 khẩu súng thể thao, 476 khẩu súng tự chế, 44 viên đạn và đầu đạn, 38 công cụ hỗ trợ, 75 vũ khí thô sơ, 1.949 kíp nổ, 3,7 kg thuốc nổ, 1 quả lựu đạn).

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Ảnh: THÚY TRINH

Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó đã phát hiện 52.528 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 47.101 trường hợp với số tiền khoảng 22 tỷ đồng (trong đó, xử phạt về nồng độ cồn 1.072 trường hợp với số tiền 3,47 tỷ đồng); tạm giữ 146 xe ô tô, 9.474 xe mô tô, 24.340 giấy tờ xe; tước 1.519 giấy phép lái xe có thời hạn. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã đã lập biên bản xử lý 4.554 trường hợp vi phạm với số tiền 1,4 tỷ đồng; nhắc nhở, cảnh cáo 43.975 trường hợp vi phạm. Từ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 167 vụ tai nạn giao thông, làm chết 120 người, bị thương 152 người (giảm 11,64% số vụ, giảm 4,76% số người chết, giảm 14,61% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2019). Ngoài ra, lực lượng Công an đã tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại 1.828 cơ sở, nhắc nhở 4.413 tồn tại, thiếu sót. Tình hình cháy, nổ đã giảm so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 9 vụ cháy, giảm 2 vụ nổ)…

* P.V: Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục triển khai những biện pháp gì để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thưa Đại tá?

- Đại tá Rah Lan Lâm: Công an tỉnh sẽ tiếp tục bám sát tình hình, chủ động tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, kết hợp bảo đảm an ninh trật tự. Trọng tâm là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh trật tự; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đánh sâu, đánh mạnh, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân.

Công an tỉnh cũng sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mục tiêu cao nhất là phải tạo được môi trường an ninh, an toàn, tạo khí thế và tinh thần phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an phải đóng góp tích cực vào thành công của đại hội Đảng bộ các cấp.

*P.V: Xin cảm ơn Đại tá!