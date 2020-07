Công an Đà Nẵng kêu gọi người dân phát hiện thì lập tức bắt giữ đối tượng Lê Tấn Dũng

Một đồng phạm trong vụ án mạng do bạn gái bị nhìn trộm tại nhà vệ sinh bỏ trốn sau khi gây án, đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt







Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CATP .Đà Nẵng cho hay đã ký Quyết định (QĐ) Truy nã bị can đối với Lê Tấn Dũng (“Dũng Vui”, SN 2-12-1989, ngụ tổ 23, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) về hành vi “Giết người”. QĐ do Thượng tá Trần Nam Hải – Trưởng Phòng CSHS, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP. Đà Nẵng ký ngày 24-7-2020.





Bị can Lê Tấn Dũng (“Dũng Vui”, SN 2-12-1989, ngụ tổ 23, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị truy nã về tội "Giết người".





Như Báo Công an TP.HCM đã thông tin, lúc 23 giờ 45 ngày 19-7-2020, Đặng Anh Tú (SN 1996, ngụ tổ 60, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) cùng Lê Tấn Dũng (SN 1989, ngụ tổ 23, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê); Phạm Nhật Trường (SN 1997, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) và 2 bạn nữ tên Nguyễn Thảo Uyên (SN 1999, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) và Phan Huyền Nhi (SN 1999, ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) đến nhậu tại quán Phố Đêm (đường Hoàng Thị Loan, Q. Liên Chiểu).



Ở bàn nhậu gần đó có Trần Đăng Nhân (SN 1989, quê huyện Hương Khê, Hà Tĩnh; tạm trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) và Đoàn Đình Trung (SN 1983, ngụ nhà K97/1 Dũng Sĩ Thanh Khê, P.Thanh Khê Tây).



Nhi sau đó đi vào nhà vệ sinh, anh Nhân cũng đi vào nhà vệ sinh. Lúc này Uyên nhìn thấy và cho rằng anh Nhân nhìn trộm Nhi. Uyên kể lại cho Tú và nhóm bạn cùng bàn nghe. Nhóm của Tú cho rằng Nhân có hành vi khiếm nhã, đùa giỡn với Nhi nên dùng bàn ghế, ly, chén tấn công anh Nhân và anh Trung. Cả 2 bỏ chạy đến đường Dũng Sĩ Thanh Khê, thấy không bị đuổi nữa nên dừng lại.



Nhi, Uyên và Trường về nhà. Tú và Dũng về quán cà phê của Dũng tại 106 Nam Trân (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) đem theo nhiều dao, kiếm tự chế và lúc 0 giờ 15 ngày 20-7 thấy Nhân và Trung đứng hút thuốc ở đường Dũng Sĩ Thanh Khê. Tú đâm chém tới tấp khiến Nhân gục tại chỗ. Dũng rượt đuổi Trung.



Gây án xong, Tú và Dũng bỏ trốn. Phòng CSHS và Công an Q.Thanh Khê và các lực lượng, ngành chức năng khẩn trương đến xác minh, điều tra hiện trường, thu thập lời khai, chứng cứ, truy xét các nghi phạm. Anh Nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong từ trước đó do thương tích quá nặng, mất nhiều máu.



Đối tượng Đặng Anh Tú (SN 1996, ngụ tổ 60, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) là người chém anh Nhân tử vong.





Quyết định Truy nã (đặc biệt) đối với Lê Tấn Dũng (“Dũng Vui”, SN 2-12-1989, ngụ tổ 23, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Giết người”.





Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc CATP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, lực lượng khẩn trương truy xét, xử lý. Phòng CSHS khẩn trương tỏa đi các hướng điều tra, truy xét. Sáng 20-7, Phòng CSHS xác định rõ nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án.



Được sự vận động của công an và gia đình, đến 13 giờ 50 cùng ngày 20-7, Tú đến Phòng CSHS trình diện. Ngày 24-7, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Anh Tú và Lê Tấn Dũng về về tội "Giết người"; bắt giữ Tú.



Căn cứ QĐ khởi tố bị can số 150/CSĐT-HS ngày 24-7, sau khi xác minh Lê Tấn Dũng bỏ trốn, Cơ quan CSĐT ra QĐ truy nã đặc biệt đối với Lê Tấn Dũng. Cơ quan CSĐT thông tin: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương (UBND) nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, điện thoại: 0694260082 .



Theo Báo CA TP HCM/NLĐO