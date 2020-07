Bắt tạm giam Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc Ban Dân tộc Nghệ An

Sau khi cấp dưới bị khởi tố về tội tham ô tài sản, cơ quan công an đã tiếp tục tiến hành bắt tạm giam Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc (Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) để điều tra sai phạm tại đề án hỗ trợ và phát triển người dân tộc Ơ Đu.



Bắt khẩn cấp cán bộ Phòng Chính sách dân tộc tỉnh Nghệ An do sai phạm tại đề án trăm tỉ

Công an khám xét nơi làm việc của ông Long. Ảnh: Thanh Loan



Chiều tối ngày 23.7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Nghệ An đã tống đạt quyết định thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng, khám xét nơi làm việc đối với ông Nguyễn Tâm Long (46 tuổi), Quyền Trưởng phòng Chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.



Theo đó, ông Long bị cáo buộc có hành vi tham ô khi “đưa nhầm” 231 người dân tộc Thái và Khơ Mú thành người Ơ đu ở bản Đửa (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) để hưởng chế độ chính sách của dự án "Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các Dân tộc thiểu số rất ít người.



Theo một cán bộ điều tra, ông Nguyễn Tâm Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống hồ sơ, rút hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.



Trước đó, liên quan đến đề án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Kim Văn Bốn (SN 1982), cán bộ chính sách Ban Dân tộc Nghệ An, để điều tra về tội “tham ô tài sản”.



Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.



