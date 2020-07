Bắt "ông trùm" thuê vận chuyển 31kg ma túy đá

Ngày 30-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra vào ngày 26-6, tại địa bàn xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ "ông trùm" - người đã thuê hai đối tượng khác vận chuyển trái phép chất ma túy.





Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, danh tính của đối tượng này được xác định là Thái Ngọc Hoàng (33 tuổi, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Bước đầu tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận, có một người ở một tỉnh phía Nam thuê vận chuyển ma túy từ Hà Tĩnh vào Bình Dương với giá từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy theo số lượng ma túy.



Do quen biết từ trước nên Hoàng rủ Phan Văn Tịnh (26 tuổi, ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) về Hà Tĩnh chơi. Sau đó, Hoàng đã thuê Tịnh và Nguyễn Đình Chính (25 tuổi, ở thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vận chuyển trái phép 31kg ma túy đá. Đến ngày 26-6, khi đang vận chuyển 31kg ma túy đá qua địa phận xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê thì Tịnh và Chính bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.





Như Báo SGGP đã đưa tin, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 26-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an huyện Hương Sơn... tiến hành tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua địa bàn xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê thì phát hiện xe ô tô mang BKS 38A – 083.51 đang di chuyển có nhiều biểu hiện nghi vấn.



Tổ công tác đã bám theo và yêu cầu lái xe ô tô dừng lại để kiểm tra nhưng người này không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy theo hướng về xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê. Khi đi đến ngã ba Phúc Đồng, chiếc xe trên chạy về hướng thị trấn Hương Khê. Chạy được khoảng 2km thì xe quay đầu trở lại di chuyển theo Quốc lộ 15A hướng về TP Hà Tĩnh.



Tổ công tác tiếp tục truy đuổi đến địa phận xóm 3, xã Phúc Đồng thì người ngồi phía sau xe mở cửa vứt 2 chiếc ba lô xuống đường và tiếp tục bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác vừa bố trí lực lượng xuống xe bảo vệ hiện trường, đồng thời truy đuổi kịp thời, bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Phan Văn Tịnh và Nguyễn Đình Chính.





Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trong 2 ba lô chứa 30 bịch nilon, có trọng lượng 31kg. Các đối tượng khai nhận số hàng nói trên là ma túy đá.



Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.





