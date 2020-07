Bắt nhóm đối tượng mua bán thận thu trăm triệu đồng mỗi lần

Biết nhiều người có nhu cầu, nhóm đối tượng lên mạng tìm kiếm sau đó tổ chức mua bán thận thu lời hàng trăm triệu đồng.



Ngày 19/7, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, trú tai huyện Đồng Triều, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, trú tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và Lê Xuân Lĩnh (SN 1982, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cùng về tội danh “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Quá trình xác minh, tháng 6/2019, Hùng làm công nhân xây dựng tại khu vực bệnh viện Quân y 103 biết nhiều người có nhu cầu ghép thận và bán thận.



Sau khi tìm được người có nhu cầu bán thận, Hùng thỏa thuận mua với giá 250-300 triệu đồng/1 quả thận và đưa họ về nuôi ăn ở tại nhà trọ trên địa bàn phường Phúc La để tìm người có nhu cầu ghép thận.



Từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2020, khi bị bắt giữ Hùng thực hiện nhiều lần mua bán thận. Thu lời hơn 100 triệu đồng.



Mở rộng điều tra vụ án, Công an quận Hà Đông xác định Nguyễn Mạnh Thắng từng bán thận và biết có nhiều người muốn ghép thận nên đã đăng tin tìm người cần ghép thận và người bán thận trên mạng xã hội.



Khi tìm được người phụ nữ quê Hà Nam mua thận, Thắng ra giá 460 triệu đồng. Quá trình ghép thận thành công, đối tượng trả cho người bán thận 250 triệu đồng, thu lời 150 triệu đồng khi đã trừ các chi phí.



Bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã. Ngày 14/7, Thắng bị Công an quận Hà Đông bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Thuận.



Tương tự, đối tượng Lê Xuân Lĩnh bị bắt giữ, khởi tố về cùng tội danh khi tổ chức mua bán thận với giá 500 triệu đồng, hưởng lợi 100 triệu đồng.



Theo cơ quan Công an do kinh tế khó khăn nên Lĩnh đã bán 1 quả thận. Khi thấy nhiều người có nhu cầu, Lĩnh lên mạng xã hội tìm người mua và người bán để làm trung gian kiếm lời.



Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra làm rõ.

