Bắt nhóm chuyên dụ đàn ông quan hệ đồng tính để cướp tài sản

Hào lên mạng kết bạn với anh K. rồi dụ vào khách sạn để sử dụng ma tuý và quan hệ tình dục đồng tính. Sau đó, Hào kêu đồng bọn tới khống chế anh K. rồi cướp tài sản tẩu thoát.





Ngày 29-7, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho hay, đang tạm giữ hình sự với Lê Vũ Anh Hào (SN 1995, ngụ quận 6), Trần Yếu (hay còn gọi là Hiếu “Đen”, SN 2002, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Hoàng Văn (SN 1999, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.





Nhóm đối tượng tại cơ quan công an





Theo điều tra, cách đây khoảng 1 tuần, thông qua mạng xã hội Hào quen biết với với anh N.C.K. (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Khoảng 14 giờ 30 ngày 26-7, Hào hẹn anh K. gặp nhau ở siêu thị tại quận 6, TPHCM. Sau đó, K. đi xe máy tới siêu thị gửi, rồi Hào đón anh K. về thuê phòng ở một nhà nghỉ thuộc phường Bình Trị Đông B.



Tại phòng này, cả 2 sử dụng ma túy và quan hệ tình dục đồng tính với nhau. Sau đó, Hào điện cho Văn và Yếu mang theo cây dũ 3 khúc tới đây với ý định cướp tài sản của anh K.. Yếu nhận điện thoại rủ thêm 1 người tên là Linh cùng tham gia.





Một số tang vật công an thu giữ





Khi tới nơi, do nhóm đông nên Hào nói Yếu và Linh đợi dưới. Tại phòng, Hào lấy còng số 8 ra yêu cầu anh K. cởi hết quần áo và đưa chìa khóa xe cùng điện thoại. Anh K. không làm theo bị 2 tên cướp tấn công.



Sau đó, nhóm này lấy xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát về khách sạn ở phường An Lạc A và giao cho Văn đi tiêu thụ. Nạn nhân sau đó đã tới công an trình báo.



Từ trình báo, công an đã điều tra, truy xét, bắt giữ được 3 đối tượng trên. Tại cơ quan công an, nhóm khai nhận hành vi phạm tội như trên. Bên cạnh đó, nhóm này còn khai thực hiện vụ cướp cướp khác trên địa bàn quận Bình Tân, chiếm đoạt 1 xe tay và 5 triệu đồng với cùng thủ đoạt như vụ cướp với anh K..



Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)