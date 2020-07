Bắt đối tượng chủ mưu trong vụ cưa hạ cây cổ thụ ở Kon Chư Răng

(GLO)- Ngày 24-7, thông tin từ Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Sau thời gian vận động, Đinh Văn Mu (32 tuổi, trú tại làng Đăk Tơ Lông, xã Sơn Lang, huyện Kbang), đối tượng chủ mưu trong vụ cưa hạ trái phép cây gỗ cổ thụ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (huyện Kbang) đã ra đầu thú. Đinh Văn Mu là một trong 7 đối tượng lâm tặc bị Công an huyện Kbang khởi tố bị can về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Tại Cơ quan Điều tra, Đinh Văn Mu khai nhận, do khu vực khai thác gỗ trái phép ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng không có sóng điện thoại nên đối tượng đã cử 1 đồng bọn đứng ngoài cửa rừng để cảnh giới, còn Mu và 6 đối tượng khác ở trong thực hiện hành vi chặt phá. Nếu phát hiện có lực lượng chức năng thì dùng bộ đàm chuyên dùng liên lạc để báo động.

Đối tượng Đinh Văn Mu tại cơ quan Công an. Ảnh: Ngọc Thu

Trước đó, như Báo Gia Lai điện tử đã đưa tin, ngày 24-6-2020, tại khoảnh 1, tiểu khu 47 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, các đối tượng lâm tặc đã chặt hạ 1 cây dổi cổ thụ và 3 cây gỗ khác với khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 11 m3. Lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh, triệu tập 8 đối tượng liên quan. Qua điều tra, 7 đối tượng trong số này đã khai nhận hành vi khai thác gỗ trái phép tại vị trí trên, riêng Đinh Văn Mu đã rời khỏi địa phương.

NGỌC THU