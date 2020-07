Bắt cóc con nợ để ép gia đình trả tiền

Khống chế Quỳnh lên ôtô, nhóm thanh niên yêu cầu con nợ gọi điện cho người thân trả tiền. Khi đến địa điểm giao nhận, nhóm này bị công an bắt giữ.

Ngày 25/7, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người liên quan đến vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.



Những người bị bắt gồm Đoàn Viết Nhân (27 tuổi), Nguyễn Viết Hiền (25 tuổi), Lê Thanh Sang (23 tuổi) và Trần Công Ý (23 tuổi, cùng trú ở Thừa Thiên - Huế).





Nhóm thanh niên bị công an bắt giữ. Ảnh: V.C.





Tối 22/7, Hiền và Nhân không chế anh Quỳnh cùng cô gái đi cùng tên C. lên ôtô nhằm mục đích đòi nợ. Trên đường đi, Hiền yêu cầu Quỳnh điện thoại cho gia đình trả giúp số tiền 35 triệu đồng thì mới được về.



Ngoài ra, Hiền gọi Sang và Ý để hỗ trợ việc bắt giữ nạn nhân. Còn Nghĩa và Nhật được gọi đến khu vực Bệnh viện Trung ương Huế để nhận tiền.



Khi cả nhóm đưa Quỳnh và chị C. đến điểm hẹn thì công an xuất hiện. Nhân cùng Sang chạy trốn rồi ra đầu thú vào đêm hôm đó.



Theo Điền Quang (Zing/Dân Việt)