Bắt 6 nghi phạm trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ôtô

Ngày 1-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 6 nghi phạm trong ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ôtô tại chợ Hòa Bình.





Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ gương ôtô cực lớn

6 nghi phạm chuyên trộm cắp, mua bán phụ tùng ôtô tại Hà Nội - Ảnh: Công an cung cấp



Theo công an, 6 nghi phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thế Anh (43 tuổi, ở quận Hoàng Mai), Vương Quang Thành (23 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Trọng Tú (24 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm), Lê Hoàng Long (28 tuổi, ở quận Hoàng Mai), Trần Sơn Tùng (30 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Đình Dũng (42 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm).



Cầm đầu đường dây trộm cắp phụ tùng ôtô là nghi phạm Nguyễn Thế Anh. Thế Anh đã thu mua gương ôtô của nhóm trộm cắp rồi bán lại cho các cửa hàng phụ tùng trong chợ Hòa Bình (chợ Giời) để hưởng chênh lệch.



Thế Anh quen biết Thành, Tú, Long, Dũng, Tùng đều là những nghi phạm chuyên đi trộm gương ôtô. Cả nhóm đã bàn bạc và thỏa thuận việc đi trộm gương xe rồi bán lại cho Thế Anh.



Để tránh bị phát hiện, khi nhóm trộm cắp gọi điện thông báo có "hàng" để bán, Thế Anh hẹn địa điểm giao dịch và cử vợ ra nhận.



Sau khi mang về nhà, Thế Anh kiểm tra loại gương, tình trạng chất lượng ra sao và ghi chép vào sổ sách, thông báo lại cho nhóm trộm cắp cũng như giá tiền công được hưởng.



Việc gặp gỡ nhóm trộm cắp để trao trả tiền cũng được thực hiện rất bí mật, qua nhiều kênh, địa điểm khác nhau nhằm tránh bị phát hiện, bắt giữ.



Số gương đã mua được, Thế Anh cất giữ tại nhà ở phố Cẩm Hội, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng.



Sau một thời gian trinh sát, nắm rõ hoạt động của ổ nhóm, ngày 24-6, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 6 nghi phạm trên.



Quá trình khám xét nơi ở của Thế Anh, cơ quan công an phát hiện hàng nghìn phụ tùng ôtô, trong đó chủ yếu là gương, nẹp, cần gạt nước... không rõ nguồn gốc.



Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các nghi phạm.





Theo DANH TRỌNG (TTO)