Ảo vọng của gã thanh niên mê muội

Ảo tưởng khi được các thế lực thù địch ở nước ngoài dựng lên ngọn cờ và cổ súy là “thanh niên kiểu mẫu”, Nguyễn Quốc Đức Vượng (1991, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) càng điên cuồng hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước, nói xấu chế độ. Ngày 7-7, Vượng bị TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhưng bị cáo này vẫn chưa thức tỉnh mà xem những việc làm của mình là thể hiện ý kiến cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Quốc Đức Vượng tại phiên tòa.

Cáo trạng truy tố Nguyễn Quốc Đức Vượng nêu rõ, do bị tiêm nhiễm bởi tư tưởng chống đối của các thế lực thù địch được đăng tải trên mạng xã hội, Vượng hình thành tư tưởng bất mãn. Bị cáo lập tài khoản facebook “Vượng Nguyễn” đăng tải nhiều bài viết, video nói xấu Đảng và các chủ trương của Nhà nước. Tháng 6-2018 Vượng đi TP Hồ Chí Minh tham gia biểu tình phản đối “Luật đặc khu”, Luật an ninh mạng và bị CAP Tân Tạo (Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng”.

Về lại địa phương, Vượng tiếp tục sử dụng tài khoản facebook “Vượng Nguyễn” đăng bài, phát video trực tiếp nói xấu Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết nhiều bài viết mang tính chất kích động. Trước những hành vi sai trái của Vượng, chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, cơ quan CA cho Vượng viết cam kết khóa tài khoản facebook, không livestream, đăng tải các video có nội dung chống phá nhưng Vượng tiếp tục đi ngược lại điều mình đã hứa. Do đó, ngày 23-9-2019, Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vượng để điều tra. Tại cơ quan Công an, Vượng thừa nhận: “Do tìm hiểu trên mạng, có thể tiếp xúc được những nguồn tin xấu, chưa được kiểm duyệt, không chính thống. Có thể đó là những thông tin sai và dẫn đến đã vi phạm vào những điều của luật pháp Việt Nam”.

Tính đến thời điểm bị cơ quan An ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam, Vượng đã đăng tải 98 video phát trực tiếp với thời lượng 110 giờ và 366 bài viết trên trang facebook cá nhân “Vượng Nguyễn” có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ XHCN, chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quá trình bắt, khám xét Vượng, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi chống phá Nhà nước của Vượng.

Sau khi bị bắt, Vượng xin được khoan hồng: “Liên quan đến hành vi phát tán tài liệu dưới dạng thông tin nhằm chống phá Nhà nước XHCN, tôi đã thông qua hình thức livestream, chia sẻ trên facebook và có đăng tải một số thông tin. Tôi đã vi phạm vào luật của Việt Nam thì cần phải được xử lý, nhưng xin sự khoan hồng của luật pháp Việt Nam”, Vượng nói. Thế nhưng, tại phiên tòa ngày 7-7, bị cáo Vượng không thành khẩn và cho rằng những video, bài viết mà bị cáo đăng tải trên trang facebook “Vượng Nguyễn” chỉ là thể hiện ý kiến cá nhân. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu được, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Vượng với mức hình phạt từ 8 đến 9 năm tù giam.

Khi nói lời sau cùng trước HĐXX, Vượng cho rằng: Với Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thì anh ta có tội, nhưng với lương tâm của anh ta thì anh ta vô tội. Dù có biện minh, biện hộ đến đâu thì tội của Vượng đã rõ ràng nên bản án 8 năm tù giam, 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù mà HĐXX đã tuyên là cái giá mà Vượng phải trả. Hy vọng, hình phạt mà Vượng nhận hôm nay sẽ giúp anh ta tỉnh ngộ, từ bỏ những ảo vọng.