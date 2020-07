2 đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên cưỡng đoạt tài sản lãnh án 3 năm tù

(GLO)- Ngày 27-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nhâm Tiến Dũng (SN 1970, trú tại xóm 10, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) 18 tháng tù và Trịnh Thị Hoài (SN 1991, trú tại khối 5, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) 12 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.





Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô Hok

Tháng 10-2019, Dũng và Hoài xin vào thử việc tại Tạp chí Môi trường và Xã hội (số 17, ngách 172/1 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Trong quá trình làm việc, Dũng được Tạp chí Môi trường và Xã hội cấp 1 thẻ phóng viên, còn Hoài được cấp 1 thẻ cộng tác viên. 2 thẻ có giá trị đến ngày 31-12-2019. Nhiệm vụ chính của Dũng và Hoài là liên hệ với các cơ quan, đoàn thể để khai thác truyền thông, tuyên truyền về môi trường.



Lợi dụng việc được cấp thẻ, từ tháng 10 đến tháng 11-2019, Dũng và Hoài đã đến một số cơ sở sản xuất than tại các huyện: Chư Sê, Chư Prông và Ia Grai giới thiệu là phóng viên Tạp chí Môi trường và Xã hội đến kiểm tra giấy phép kinh doanh, mức độ ô nhiễm môi trường; đồng thời quay phim, chụp ảnh các cơ sở sản xuất than và yêu cầu các chủ lò than phải đưa tiền nếu không sẽ đăng tin, viết bài phản ánh. Vì lo sợ nên 7 chủ lò than buộc phải đưa tiền cho Dũng và Hoài với tổng số tiền là 13.600.000 đồng.

R'Ô HOK