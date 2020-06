Xét xử vụ án nữ sinh giao gà bị bắt cóc cưỡng bức, sát hại ở Điện Biên

Do 9 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án nữ sinh giao gà bị bắt cóc cưỡng bức, sát hại ở Điện Biên.





Sáng 16-6, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm để xét đơn kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt của nhóm bị cáo vụ nữ sinh C.M.D. đi giao gà bị bắt cóc cưỡng bức, sát hại ở Điện Biên.





Bị cáo Vì Văn Toán được xác định là chủ mưu vụ án



Đáng chú ý, ngoài đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, ông Cao Văn Hường, cha của nữ sinh C.M.D., cũng kháng cáo xin không tử hình 6 bị cáo trong vụ. Vì lý do, cả 2 vụ án nói trên còn nhiều điều chưa được làm rõ, nếu tử hình cả 6 người sẽ khiến quá trình giải quyết đi vào ngõ cụt.



Ông Hường cũng cho rằng, cơ quan tố tụng chưa làm rõ tại sao trên xe tải của Bùi Văn Công có vết máu trong khi bị cáo này nói do người khác bôi lên xe. Do đó, ông Hường đề nghị làm rõ động cơ, mục đích phạm tội của Bùi Văn Công vì bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh C.M.D.) nói không nợ Công 30 triệu đồng; Công cũng khai kẻ chủ mưu vụ án vẫn chưa bị bắt…





Bị cáo Bùi Văn Công (mặc áo vàng ngồi dưới - PV)





Bị cáo Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) tại phiên toà



Lần xét xử này, HĐXX triệu tập giám đốc trung tâm pháp y tỉnh Điện Biên, 3 giám định viên của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và 3 điều tra viên của Công an tỉnh Điện Biên.



Bản án sơ thẩm xác định năm 2019, sau khi Vì Văn Toán mãn hạn tù và ra chợ Mường Thanh tìm gặp bà Trần Thị Hiền để đòi 300 triệu đồng mà Toán cho rằng bà Hiền nợ mình khi mua 2 bánh heroin 10 năm trước. Do đó, Toán thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc người phụ nữ. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc, Công đề nghị bắt con gái bà Hiền là nữ sinh C.M.D. để ép bà Hiền đưa tiền.



Chiều 4-2-2019, Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ, Hùng giả vờ đề nghị D. chở 10 con gà ra nơi đồng bọn phục sẵn. Đến nơi vắng, D. bị Công dùng côn siết cổ đến bất tỉnh rồi chở về nhà Công.



Tối cùng ngày, Toán lấy điện thoại của nạn nhân gọi cho bà Hiền để ép mẹ nữ sinh trả nợ. Tuy nhiên, bà Hiền từ chối đưa tiền và dọa sẽ báo cảnh sát.



Từ tối 4-2 đến sáng 7-2-2019, Công và 5 người khác khống chế, hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nữ sinh D.. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc các bị cáo gây án nhưng không tố cáo.



Từ đó, TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt 6 bị cáo gồm: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm mức án tử hình về các tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, hiếp dâm, giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.



Hai nam bị cáo còn lại là Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương lần lượt bị tuyên phạt 10 và 9 năm tù, cùng về tội hiếp dâm. Riêng Bùi Thị Kim Thu bị tuyên phạt 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm.



Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)