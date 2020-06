Vụ đánh người tại trụ sở công an: Đường "Nhuệ" bị đề nghị truy tố khung hình phạt tối đa 7 năm tù

Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", 49 tuổi) bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội Cố ý gây thương tích với khung hình phạt cao nhất 7 năm tù sau vụ hành hung một phụ nữ tại trụ sở công an.

Ngày 11/6, đại tá Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình - cho Zing.vn biết cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường "Nhuệ", 49 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự.

"Kết luận điều tra đã được chuyển đến VKSND cùng cấp nghiên cứu, xem xét truy tố bị can", đại tá Hậu nói.

Cùng ngày, VKSND TP.Thái Bình cho hay cơ quan này đã nhận được bản kết luận điều tra. Trong 3 vụ án liên quan Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường "Nhuệ"), đây là vụ duy nhất do các cơ quan tố tụng TP.Thái Bình thụ lý hồ sơ.

Đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường có liên quan đến việc bà Đ.T.L (56 tuổi, trú TP.Thái Bình) tố cáo bị can hành hung mẹ con bà L ngay trụ sở Công an phường Trần Lãm vào ngày 18/11/2014.

Đường "Nhuệ" vừa bị Công an TP.Thái Bình khởi tố bị can trong vụ việc mẹ con bà Lý bị đánh ở trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Như Dân Việt đã thông tin, qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình để tiến hành điều tra.

Về diễn biến vụ việc, bà Đ.T.L - người từng tố cáo Đường "Nhuệ" hành hung mình và người thân ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm cho hay, gia đình bà và Nguyễn Xuân Đường không có bất kỳ liên quan đến nhau về vấn đề về tài chính, tiền bạc.

Tuy nhiên, vào tháng 11/2014, Đường đã cho “đàn em” đến nhà bà “vây ráp” yêu cầu bà trả nợ cho một người tên N.T.T.G (trú tại Hà Nội).

Sau đó, bà L đã gọi Cảnh sát 113 tới để “giải cứu”, nhưng nhóm này vẫn chửi và ném đồ vật vào nhà. Chúng khống chế ô tô của bà L đỗ ngoài đường, không cho bất cứ ai ra ngoài và tiếp tục ngồi ở đó suốt đêm, đến sáng hôm sau mới rời đi.

Đến sáng ngày 18/11/2014, bà cùng con trai mình là anh M.T.D lên Công an phường Trần Lãm để đối chất với người tên N.T.T.G thì đã bị Đường Nhuệ và “đàn em” đánh ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm.

Bà L cho hay: “Vào sáng 18/11/2014, khi tôi cùng con trai đến trụ sở Công an phường Trần Lãm, để làm việc với người tên N.T.T.G thì thấy Đường cùng đàn em đã có mặt tại đây. Sau 15 phút, Đường đã cho đàn em khép cửa phòng tiếp dân rồi trực tiếp đánh mẹ con tôi, vừa đánh vừa xúc phạm nhân phẩm tôi. Kết quả con trai tôi bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, phải phẫu thuật, tỷ lệ thương tật 15%. Sau đó, Đường đến gặp tôi để giảng hòa nhưng tôi không đồng ý và làm đơn gửi đến Công an TP.Thái Bình”.

Vào ngày 5/1/2015, Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”.

Nhưng 6 tháng sau, Công an TP.Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra".