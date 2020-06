Vụ án giết người đổ bê tông: Chủ mưu không đồng ý với cáo trạng

Ngày 25-6, tại TAND tỉnh Bình Dương đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ TP HCM) và 3 bị cáo khác gồm Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ tại TP HCM) và Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, mẹ đẻ của Hà) cùng về tội "Giết người".



Trong vụ án này, bị cáo Hà được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các đối tượng gây án. Riêng bị cáo Thảo bị truy tố thêm tội "Che giấu tội phạm", bị cáo Huyên và Hoa cùng bị truy tố thêm tội "Không tố giác tội phạm". Cả 4 bị cáo đều là người có trình độ học vấn cao, riêng bị cáo Hà từng là thông dịch viên, nhân viên ngân hàng tại TP HCM.



Hai nạn nhân trong vụ án này là: Trần Đức Linh (51 tuổi, quê Nghệ An, thi thể bị phủ keo trong thùng nhựa) và Trần Trí Thành (28 tuổi, ngụ TP HCM, thi thể bị đổ bê-tông trong thùng nhựa).





Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ án giết người đổ bê tông - tại phiên tòa ngày 25-6





Đây là vụ án gây chấn động dư luận trong năm 2019. Theo cáo trạng, nhóm 4 bị cáo trên và 2 nạn nhân cùng luyện tập Pháp luân công do Hà làm trưởng nhóm. Trong quá trình luyện tập, nhóm áp dụng nhiều phương pháp mới do Hà sưu tầm và nghĩ ra như "tịnh cốc" (người tu luyện nhịn ăn, nhịn uống trong thời gian 14 ngày, cắt đứt liên lạc với người thân...).



Cả nhóm thường xuyên di chuyển, lựa chọn các địa điểm vắng người, dùng bạt che (khi thuê nhà riêng). Khi tu luyện đến ngày thứ 10 (20-1-2019), ông Trần Đức Linh không chịu nổi nên nhảy từ cửa sổ biệt thự ở Vũng Tàu để bỏ trốn nhưng bị phát hiện. Cả nhóm đã bắt ông Linh vào phòng đánh đập, sau đó ông tử vong. Nhóm này chuyển xác nạn nhân về ngôi nhà thuê tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương rồi tu luyện tiếp.



Phát hiện Trần Trí Thành có dấu hiệu không bình thường, Hà đã hỏi ý kiến các thành viên và lên kế hoạch giết Thành để "trừ họa". Nhóm của Hà đã giết anh Thành bằng cách chích điện 220 V và siết cổ.



Sau khi đại diện VKSND công bố cáo trạng, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà đưa ra 5 điểm không thống nhất với cáo trạng. Bị cáo này cho rằng mình không giết Trần Đức Linh mà chỉ tát ông 2 cái, không đủ sức để giết chết ông. Bị cáo cũng khẳng định không phi tang xác mà bảo quản xác ông Linh trong phòng điều hòa nhiệt độ 16 độ C với hy vọng ông chỉ chết lâm sàng và có thể tỉnh lại; khi thi thể bốc mùi nặng, bị cáo mới bỏ xác vào thùng nhựa. Bị cáo giết chết bị hại Thành là do cảm thấy Thành "có nhiều dục vọng và muốn quan hệ tình dục với thành viên trong nhóm", sẽ gây nguy hiểm cho Hà và mọi người. Bị cáo Hà cũng cho rằng tình tiết tăng nặng, cáo buộc bị cáo giết người trong tình trạng không thể tự vệ là không đúng; cáo trạng truy tố bị cáo Hoa (mẹ của Hà) về tội giết người cũng không đúng, vì khi bàn bạc giết Thành, bị cáo Hoa có biết nhưng không tham gia...



Theo Thành Đồng (NLĐO)