Truy bắt nghi can dùng dao đâm tử vong Công an viên

(GLO)- Chiều 14-6, tin từ Công an huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cho biết, đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh khẩn trương truy bắt 2 anh em nghi can trong vụ án mạng xảy ra vào chiều 13-6, gồm: Hoàng Vĩnh Độ (SN 1989) và Hoàng Vĩnh Phú (SN 1993) cùng trú tại thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh. Đây là nghi can đã dùng dao đâm khiến anh Đinh Xuân Hoàng (SN 1991, là Công an viên Công an thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, trú tại thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa) tử vong và anh Nguyễn Đình Đông (SN 2001, trú tại thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa) bị thương.

Nghi can Hoàng Vĩnh Độ. Ảnh: Công an cung cấp

Qua khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người có liên quan, lực lượng Công an xác định, khoảng 16 giờ ngày 13-6, vì có mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội facebook, anh Hoàng và anh Đông đã hẹn gặp Phú ở khu vực đường rải nhựa thuộc thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa. Tại đây giữa 2 bên đã xảy ra xô xát đánh nhau. Lúc này, Độ đang ở gần đó thấy em trai bị đánh nên đã xông vào dùng dao đâm anh Hoàng và anh Đông. Hậu quả khiến anh Hoàng tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh với vết thương vùng ngực, anh Đông đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với vết thương vùng bụng.

Sau khi gây án, 2 đối tượng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.