Triệt phá đường dây cả gia đình 3 người hành nghề buôn thuốc nổ ở Quảng Bình

Đường dây buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc nổ với số lượng lớn ở Quảng Bình đã bị triệt phá.

Ngày 4-6, Công an tỉnh Quảng Bình đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tư Sơn (SN 1966, ngụ xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh) cùng đồng phạm về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép thuốc nổ.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Tư Sơn; Dương Thị Thu; Hoàng Thị Dịu; Nguyễn Hữu Chức tại cơ quan Công an

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện trên địa bàn có nhiều đường dây buôn bán vật liệu nổ chuyên nghiệp, trong đó nổi lên có đối tượng Nguyễn Tư Sơn có dấu hiệu buôn bán trái phép thuốc nổ với số lượng lớn nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 21-5, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng liên quan, bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Thị Dịu (SN 1975, ngụ xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) và Nguyễn Hữu Chức (SN 1969, ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) đang vận chuyển trái phép 140,5kg thuốc nổ bằng xe taxi do Chức điều khiển.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Thị Dịu, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1.300 kíp nổ và khoảng 170m dây cháy chậm.

Tang vật vụ án đã được thu hồi

Trước lời khai ban đầu của các đối tượng, lực lượng điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng Nguyễn Tư Sơn và Dương Thị Thu (SN 1974) thu giữ thêm 72,3kg thuốc bom, hơn 0,5m3 gỗ lim, huỵnh, gõ không rõ nguồn gốc cùng 50 triệu đồng là số tiền mà Dịu đã dùng để thanh toán cho Sơn khi mua 212kg thuốc nổ từ Sơn.

Ngày 22-5, Dương Thị Thu (vợ Sơn) và Nguyễn Tư Tôn (con trai Sơn) đã đến công an đầu thú và khai nhận chính là người trực tiếp chở 140,5kg thuốc nổ từ nhà Sơn để giao cho Dịu và Chức. Nguyễn Tư Sơn sau gần 1 ngày bỏ trốn cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lực lượng công an đã ra lệnh tạm giam 4 tháng với Nguyễn Tư Sơn, Hoàng Thị Dịu, Nguyễn Hữu Chức và lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Dương Thị Thu để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.