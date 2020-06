Tên cướp táo tợn chém chủ tiệm photocopy nứt sọ não

Giả dạng đi photocopy, khi chủ tiệm vừa lấy giấy tờ xoay người bước vào, tên cướp dùng hung khí xông vào chém bà nứt sọ não và cướp chiếc lắc tay trong nháy mắt.



Tóm gọn tên cướp giật dây chuyền của phụ nữ trên Quốc lộ 20

Bà Thúy đang được chăm sóc tại Bệnh viện Ða khoa khu vực tỉnh An Giang - Ảnh: BỬU ĐẤU





Chiều 5-6, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp Công an huyện Tịnh Biên truy tìm nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại xã Tân Lợi gây xôn xao dư luận vài ngày qua.



Theo camera căn nhà ghi lại, khoảng 15h chiều 3-6, một thanh niên đến tiệm photocopy N.T., (trước cửa UBND xã Tân Lợi) nhờ photocopy giấy tờ.



Sau khi ra lấy giấy tờ, bà Huỳnh Thị Kim Thúy (56 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên) vừa xoay người vào thì bất ngờ bị người này cầm thanh kim loại (nghi mã tấu) chém mạnh vào đầu.



Thấy bà Thúy té ngửa xuống nền nhà, thanh niên này lục đồ trên người và lấy chiếc lắc trên tay bà rồi nhanh chân tẩu thoát.



Lãnh đạo Bệnh viện Ða khoa khu vực tỉnh An Giang cho biết bà Thúy được người thân đưa đi cấp cứu với vết thương vùng đầu rất nặng. Chẩn đoán nứt sọ vùng đỉnh do bị chém. Vết chém dọc theo đỉnh đầu dài 10cm.



Hiện bệnh nhân vẫn còn rất yếu, choáng và bị ói...



Công an tỉnh An Giang đang truy tìm ráo riết nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn.



Một lãnh đạo xã Tân Lợi cho biết thêm lực lượng công an đã biết được nghi phạm và đang vận động gia đình đưa nghi phạm ra đầu thú.





Theo Bửu Đấu (TTO)