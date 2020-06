Tạm giữ 2 đối tượng bắt giữ người để đòi nợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự Phạm Gia Cường (SN 1978, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và Phạm Quỳnh Lâm (SN 1985, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Phạm Quỳnh Lâm. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Thanh Lạc (SN 1984, trú tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh) có nợ Cường số tiền khoảng 3 tỷ đồng trong làm ăn với nhau nên phát sinh mâu thuẫn. Cuối tháng 5-2020, Cường đã liên lạc hẹn anh Lạc đến Gia Lai để bàn chuyện công việc. Ngày 28-5, khi anh Lạc từ TP. Hồ Chí Minh đến Gia Lai thì bị Cường và Lâm bắt ép đến giam giữ tại một nhà kho tại xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Không liên lạc được với anh Lạc, gia đình anh đã trình báo cơ quan Công an về sự việc. Sau quá trình sàng lọc, ngày 5-6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã ập vào bắt giữ 2 đối tượng Cường và Lâm tại nhà kho, giải cứu anh Lạc.