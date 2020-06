Sa lầy bởi lòng tham

Nhiều người dự khán không thôi nuối tiếc cho một trí thức trẻ có tiền đồ xán lạn đã không vượt qua được những cám dỗ của đồng tiền.

Bị cáo N. (SN 1993) có khuôn mặt sáng và vẻ ngoài thư sinh, từng là kỹ thuật viên xét nghiệm tại khoa xét nghiệm huyết học của bệnh viện (BV) lớn ở TP HCM. Theo một bác sĩ (nguyên trưởng khoa này) trình bày trước tòa, N. là một kỹ thuật viên giỏi về chuyên môn, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học và là nhân tố được cơ quan đặt nhiều kỳ vọng.



Hành vi sai trái trong thời gian dài



Hôm ấy, TAND quận 1, TP HCM mở phiên xét xử N. về tội "Trộm cắp tài sản". Ngồi bên trái bị cáo là 3 đại diện của BV; bên phải là 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 4 nhân chứng trong vụ án. Họ từng là cấp trên, đồng nghiệp với N. tại BV.



Theo cáo trạng VKSND quận 1 công bố, hành vi của bị cáo bộc lộ sự chủ tâm và được thực hiện trong một thời gian dài. N. khai do việc ra vào BV không bị kiểm tra tư trang nên những hộp que test NS1Ag (que xét nghiệm nhanh sốt xuất huyết) trộm được đều mang ra ngoài trót lọt. Vì hành vi thực hiện được khá dễ dàng khiến N. liên tục phát sinh lòng tham. Bị cáo khai nhận thường đi làm vào lúc sáng sớm để tranh thủ lấy trộm que test NSA1g cho vào balô, mỗi lần lấy từ 2-5 hộp. Sau đó dùng một tài khoản Facebook cá nhân có tên "Thienminh" rao bán với giá 1.800.000 đồng/hộp. Đến tháng 10-2018, trong lúc chờ tiêu thụ 5 hộp que test NSA1g, hành vi của N. bị trưởng khoa phát hiện và báo lên lãnh đạo BV.





Toàn cảnh phiên tòa xét xử N.



Tại cơ quan điều tra, N. khai nhận từ tháng 2 đến tháng 10-2018, đã lén lút chiếm đoạt 88 hộp que test NS1Ag. Nhưng trình báo cơ quan chức năng, BV cho biết vụ việc mất que test đã diễn ra từ năm 2017 kéo dài đến năm 2018. Số lượng thất thoát thống kê được là 148 hộp và 14 que test NSA1g (tương đương 3.714 que test NSA1g), thiệt hại số tiền hơn 370 triệu đồng. BV cho rằng toàn bộ số thất thoát này là do mất cắp và đặt nghi vấn N. có thêm đồng phạm trong vụ việc.



Hối hận muộn màng



Xuyên suốt phiên tòa, những người tham gia tố tụng đã tranh luận về số lượng que test xét nghiệm N. đã trộm. Tuy nhiên, phía BV đã không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh số tài sản báo mất trên. Luật sư bào chữa cho N. mong HĐXX quan tâm đến tình tiết này. Đại diện VKSND quận 1 cũng khẳng định không có đồng phạm trong vụ án và ngoài 88 hộp test NSA1g mà N. khai nhận đã lấy cắp, không có cơ sở để xử lý số lượng mà BV báo mất.



Bị chất vấn về ý thức và lương tâm của một người làm việc trong ngành y, mang sứ mệnh cứu người cao cả lại trục lợi trên vật tư chữa bệnh, N. nói đã ân hận rất nhiều. Sau khi vụ việc bị trưởng khoa phát hiện, bị cáo đã mang trả lại cho BV 5 hộp que test NSA1g và nộp hơn 370 triệu đồng để bồi thường số vật tư BV thông báo mất với hy vọng không bị truy tố về hành vi phạm tội của mình. Nói rồi, N. cúi mặt trong tiếng thở dài vọng lên từ hàng ghế dự khán. Bên dưới hàng ghế đó, cha của N. hơn 60 tuổi, dáng còm cõi, không một giây phút rời mắt khỏi con trai.



Nghe vị hội thẩm nhân dân hỏi, ông nói trong nước mắt: "Cháu nó dại dột, mong quý tòa thương cháu, thương cho gia đình chúng tôi". Ông kể dù gia đình rất khó khăn nhưng đã cố gắng vay mượn cho N. số tiền để bồi thường BV. Nhiều lần ông lặn lội từ Đồng Nai về TP HCM để tìm gặp lãnh đạo BV, mong cho con ông cơ hội để làm lại cuộc đời bởi bản án tù gần như đặt dấu chấm hết cho tương lai của N.



Nghe những lời này của cha, N. liên tục gục đầu, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt đầy dằn vặt.



Những đồng nghiệp của N. tiếc nuối cho một trí thức trẻ tuổi. Họ cho hay lương của N. rất cao nhưng không rõ vì lý do gì lại đi trộm cắp như vậy. Nhiều người cho rằng vì những lỗ hổng trong quy trình quản lý vật tư đã khiến lòng tham trong N. trỗi dậy. Nhưng dù lý do gì và trong hoàn cảnh nào chăng nữa thì mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị trừng phạt nghiêm minh.





Gánh nặng trên vai cha



Cha của N. đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn và quần áo đựng sẵn trong một bọc nhựa lớn nhưng không thể chuyển được cho con, ông buồn bã ôm bọc đồ ra về. Ở tuổi đáng ra được con cái chăm lo, ông lại phải gánh thêm một khoản nợ lớn cho N. Nhưng có vẻ khoản nợ đó cũng không nặng bằng những lo toan về phiên tòa tiếp đến bởi sau thời gian hội ý, xét thấy có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác hoặc có người khác thực hiện hành vi liên quan đến vụ án chưa được khởi tố, TAND quận 1 đã quyết định trả hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ.







Theo Ý Linh (NLĐO)