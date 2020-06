Quy Nhơn: Băng nhóm, côn đồ nổi lên nhiều

Quyết tâm triệt phá



Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết trước tình trạng nhiều băng nhóm giang hồ hỗn chiến, đòi nợ thuê... gây mất an ninh trật tự trong thời gian gần đây, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị, địa phương rà soát các đối tượng, băng nhóm giang hồ để có biện pháp triệt phá.



Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cũng đã chỉ đạo thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường những biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm và phải chịu trách nhiệm nếu hành động thiếu quyết liệt, để trên địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách có tội phạm hoạt động lộng hành, thách thức pháp luật, tội phạm hoạt động theo băng nhóm, theo kiểu "xã hội đen", gây bức xúc dư luận.