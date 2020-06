Quảng Nam: Nhậu về, nhổ trộm hơn 70 cây sâm Ngọc Linh về... trồng

Đi nhậu về, ngang qua vườn sâm của một người dân trú cùng địa phương thấy không có người canh, người đàn ông nhổ trộm hơn 70 cây sâm Ngọc Linh mang về nhà trồng.





Vườn sâm Ngọc Linh của người dân miền núi Nam Trà My, Quảng Nam





Ngày 25/6, Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, đang làm rõ vụ mất trộm hơn 70 cây sâm của một người dân trên địa bàn.



Trước đó, vào hơn 20 giờ ngày 23/6, tại vườn sâm của gia đình ông Nguyễn Minh Dũng (47 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My) đã bị kẻ gian đột nhập vào vườn sâm nhổ trộm 74 cây sâm Ngọc Linh, từ 2 tuổi đến 5 tuổi, trị giá ban đầu khoảng 60 triệu đồng.



Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nam Trà My đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, xác minh. Qua biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện ông Lê Khắc Bình (37 tuổi, trú cùng địa phương) có dấu hiệu nghi vấn nên mời về cơ quan chức năng làm việc.



Tại đây, Bình thừa nhận đã nhổ trộm sâm Ngọc Linh của ông Dũng sau khi đi nhậu về, thấy vườn sâm nhà ông Dũng không có người trông nên đã nhổ trộm về trồng!

Theo Hoài Văn (TPO)