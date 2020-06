Phú Thiện: Liên tiếp triệt phá các tụ điểm ma túy

(GLO)- Chỉ trong ít giờ đêm 26-6, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã triển khai lực lượng triệt phá 2 tụ điểm ma túy, xử lý nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

5 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy tại xã Ia Sol. Ảnh Công an huyện Phú Thiện cung cấp

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 26-6, Công an huyện Phú Thiện đã bắt quả tang 2 đối tượng gồm Lương Trung Hiếu (SN 2002, trú tại thôn Sơn Bình, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) và Phạm Bá Thuật (SN 2002, trú tại thôn Thanh Hà, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng số 3, nhà nghỉ H.K. ở buôn Ơi H’Ly, thị trấn Phú Thiện. Khám xét trên người của Hiếu, lực lượng Công an đã thu giữ 1 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Hiếu và Thuật khai nhận là ma túy đá đã mua để vào nhà nghỉ sử dụng.

Trước đó, khoảng 22 giờ cùng ngày, các trinh sát của Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã ập vào nhà của đối tượng Đỗ Quốc Khánh (SN 1995, trú tại thôn Plei Tel, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện). Lúc này có 7 người đang tụ tập bên bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Kiểm tra nhanh xác định có 5 đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó có Khánh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CQCSĐT) Công an huyện Phú Thiện đang tạm giữ hình sự Hiếu đồng thời lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Thuật là bị can trong một vụ trộm cắp tài sản đang được CQCSĐT Công an huyện Phú Thiện áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.