Phá đường dây mua bán các cô gái làm nhân viên quán karaoke

Với thủ đoạn lên Facebook làm quen, tìm hiểu về các cô gái trẻ không có việc làm rồi rủ rê về làm nhân viên các quán karaoke với mức lương cao, 4 người đàn ông đã lập đường dây mua bán nhiều cô gái trẻ từ các tỉnh về Thanh Hóa.





Ngày 11-6, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công Chuyên án 620M, là một đường dây mua bán người và bắt giữ người trái pháp luật để ép làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.





4 thanh niên trong đường dây mua bán các cô gái trẻ bị bắt giữ





Theo đó, ngày 10-6, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây này và bắt giữ 4 người gồm: Trần Ngọc Tâm (SN 1988; ngụ xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa); Nguyễn Xuân Trường (SN 1996; ngụ xã Định Tiến, huyện Yên Định); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1992) và Lê Quốc Bình (SN 2002; cùng ngụ phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa).



Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Công an Thanh Hóa phát hiện 4 người trên đã câu kết với những người khác thiết lập một đường dây mua bán các cô gái trẻ từ các tỉnh như: Gia Lai, Đắk Nông, Hà Giang, Hà Tĩnh về Thanh Hóa để ép làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke.



Thủ đoạn của nhóm là câu kết với một số người là người địa phương của những cô gái hoặc lên mạng xã hội như Zalo, Facebook làm quen, tìm hiểu về các cô gái trẻ không có công ăn việc làm rồi rủ rê các cô gái này về làm nhân viên các quán karaoke trên địa bàn Thanh Hóa với mức lương cao.



Sau khi đưa về Thanh Hóa, nhóm trên đưa trước cho các cô gái trẻ một số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng (cho vay bắt làm nhân viên quán karaoke để trả dần) đi mua quần áo và yêu cầu các cô gái làm nhân viên phục vụ tại các quán hát.



Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các quán karaoke phải dừng hoạt động, các cô gái đòi về nhà thì nhóm này không cho về mà đe dọa, nhốt các cô gái này vào một chỗ. Một số người cố tình bỏ trốn đã bị bọn chúng bắt quay trở lại.



Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)