Khởi tố vụ án, triệu tập 9 người trong vụ thảm án 3 người chết ở Điện Biên

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án hình sự giết người, đồng thời triệu tập 9 người liên quan đến vụ thảm án làm 3 người chết tại khối Trường Xuân, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) để điều tra, làm rõ.

Sáng ngày 22-6, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự giết người trong vụ 3 người chết tại khối Trường Xuân, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên). Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn lệnh khởi tố này.





Hiện trường vụ thảm án, nơi người dân phát hiện 2 người đàn ông





Theo Đại tá Tráng A Tủa, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi, động cơ của một số đối tượng đi theo vợ chồng ông Nguyễn Khánh C., bà Trần Thị T., trú tại khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, đều là nạn nhân trong vụ án này.



"Tính tới sáng nay 22-6, chúng tôi đã triệu tập 9 người có liên quan đến vụ án để đấu tranh, lấy lời khai. Bước đầu đã làm rõ được hành vi của một số đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng có tham gia hoạt động đòi nợ cùng vợ chồng ông C., bà T. hay không, về cả tính chất và mức độ, cơ quan công an đều chưa có căn cứ để xử lý hình sự đối với các đối tượng này"- Đại tá Tủa thông tin.



Theo báo cáo nhanh kết quả điều tra ban đầu vụ thảm án, khoảng 8 giờ 20 ngày 20-6, tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ án làm chết 3 người, trong đó có một cặp vợ chồng.



Những người tử vong bao gồm: Ông Đ.V.L. (SN 1963, trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), ông N.K.C. (SN 1967) và vợ là bà T.T.T. (SN 1980).



Trước khi xảy ra án mạng, vợ chồng ông N.K.C. và bà T.T.T. được cho là đã dẫn theo nhiều người (chưa xác định danh tính) đến nhà Đ.V.L. nghi đòi nợ.



Tại đây, ông L. mở cổng cho ông C. vào nhà rồi đóng cổng lại. Sau đó, ông L. cầm 2 con dao nhọn cán gỗ, dài khoảng 30 cm đâm 2 nhát vào vùng bụng và phía sau lưng ông C. làm người này gục tại chỗ.



Tiếp đó, ông L. chạy đuổi, đâm bà T. Tử vong tại ruộng lúa đối diện, cách cổng nhà ông L. khoảng 32 m. Gây án xong, ông L. quay về cổng nhà mình, đến cạnh chỗ ông C. đang nằm và dùng dao đâm vào bụng mình tự sát.



Dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo, nhưng do vết thương quá nặng nên cả 3 người đều tử vong.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên người bà T.T.T. có 4 tờ giấy vay nợ (bản photocopy) với tổng số tiền là 1,57 tỉ đồng thể hiện bên cho vay là bà T.T.T., bên nợ là bà N.T.T. (bà N.T.T. là vợ ông Đ.V.L.).

Theo Ngô Nhung (NLĐO)