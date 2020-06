Khởi tố, bắt giam nữ 'cò đất' lừa đảo chuyển đổi đất nông nghiệp ở Đà Nẵng

Sáng 24.6, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố một nữ "cò đất" chuyên lừa chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở, chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.







Trần Thị Bình Phương bị bắt tạm giam - ẢNH: NGUYỄN TÚ







Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã bắt tạm giam nữ "cò đất" Trần Thị Bình Phương (38 tuổi, ngụ P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



"Nổ" quen nhiều cán bộ, có "đường dây"...



Theo điều tra, tháng 5.2019, trong quá trình cò đất ở địa bàn Q.Cẩm Lệ, Phương thấy nhiều người có nhu cầu chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở. Phương “nổ” với cò đất Đặng Lê Nhật Tuyền (31 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) là Phương quen biết nhiều cán bộ, có đường dây làm hồ sơ dễ dàng.



Nghe Phương giải thích chi tiết về quy trình làm sổ đỏ đất nông nghiệp, Tuyền tin tưởng và đi tìm bị hại.



Ngày 17.5.2019, chị Nguyễn Thị P (33 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) hỏi Tuyền mua đất làm nhà, Tuyền nói chị P tìm mua đất “giấy tờ 3 lá” cho rẻ rồi sẽ nhờ Phương chuyển thành đất ở.



Tin tưởng cam kết ra sổ đỏ đất ở, chị P mua lô đất nông nghiệp (trồng lúa) của chị Nguyễn Thị Thúy Huệ (29 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) trong kiệt (ngõ, hẻm) Nguyễn Bính (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) với giá 410 triệu đồng.



Mặc dù không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng Phương vẫn ra giá với Tuyền 200 triệu đồng, trong đó 120 triệu đồng cho “đường dây”, 80 triệu đồng chia đôi cho Phương và Tuyền.



"Cò đất" từng đi tù vì lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm



Với thủ đoạn tương tự, Phương còn lừa 3 bị hại khác ở P.Hòa Phát, P.An Khê (Q.Thanh Khê) và xã Điện Thắng Trung (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.



Công an quận cho hay nữ cò đất này đã có 2 tiền án lừa đảo và lạm dụng chiếm đoạt tài sản, vừa ra tù năm 2019, Phương liền quay lại nghề cũ nhưng không làm ăn chân chính mà tiếp tục nghĩ cách chiếm đoạt tiền nhiều người.



Hiện Công an Q.Cẩm Lệ ra thông báo tìm thêm bị hại của cò đất Trần Thị Bình Phương, đề nghị liên hệ Đội điều tra tổng hợp (298 Cách mạng tháng 8, cán bộ điều tra Trương Kinh Kha 070.813.4850).





Theo Nguyễn Tú (thanhnien)