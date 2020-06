Khởi tố 3 người liên quan đến sai phạm tại Công ty SADECO

Liên quan đến những sai phạm tại Công ty SADECO, Công an TP HCM đã khởi tố 3 người để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngày 17-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Đỗ Công Hiệp (Kế toán trưởng Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn - Công ty SADECO) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Theo Công an TP HCM, ông Đỗ Công Hiệp có hành vi tham gia thực hiện các thủ tục, chi tiền của Công ty SADECO vào việc đi du lịch nước ngoài với danh nghĩa tham quan, khảo sát, học tập, gây thất thoát tài sản của SADECO.





Trang web của Sadeco hiện đã khóa





Công an TP HCM cũng ra Quyết định khởi tố các bị can Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) và Huỳnh Phước Long (nguyên thành viên HĐQT Công ty SADECO) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Phước Long.



Các Quyết định và Lệnh đã được VKSND TP HCM phê chuẩn; Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh theo đúng quy định. Kết quả khám xét thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Theo P.Dũng - H.Nguyên (NLĐO)