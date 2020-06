Khám phá nhanh vụ mở cốp trộm tiền của bạn làm đồng

(GLO)- Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai vừa khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ đối tượng Mã Thị Tốt (SN 1972, trú tại thôn Plei Ksung, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện).

Đối tượng Tốt đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Sáng 26-6, chị H.T.L. điều khiển xe máy BKS 81D1-193.03 đi làm tại cánh đồng thuộc thôn Plei Ksung. Chị dắt xe vào dựng tại một bụi cây bên bờ suối sau đó ra làm đồng. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, chị L. quay về vị trí cất xe thì phát hiện mình đã để quên chìa khóa trong xe. Khi chị dùng chìa khóa mở cốp thì tá hỏa phát hiện 23 triệu đồng để trong cốp biến mất. Chị đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy nên đến 18 giờ ngày 26-6, chị đến Công an huyện Phú Thiện trình báo về sự việc.

Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã cử nhiều trinh sát đến hiện trường nắm bắt tình hình, làm việc với những người liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an huyện Phú Thiện xác định đối tượng Tốt là người đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên. Tại cơ quan Công an, Tốt khai nhận cũng đi làm đồng ở gần đó và khi thấy chìa khóa xe của chị L. đã nảy sinh ý định xấu. Tốt mở cốp xe thấy túi tiền của chị L. liền lấy mang về cất giấu trong nhà của mình.

Hiện Công an huyện Phú Thiện đã thu giữ 23 triệu đồng tiền mặt mà Tốt đã trộm cắp của chị L. Được biết, căn nhà của chị L. xập xệ chưa được tu sửa nên chị buộc phải mang số tiền dành dụm được cất trong cốp xe.